Zwei schützenswerte Naturflächen in Neuhaus am Klausenbach und in Neustift bei Güssing will der Naturschutzbund Österreich ankaufen. "Freikaufaktionen" aus Spendenmitteln wie diese sollen wertvollen Biotopen und seltenen Tier- und Pflanzenarten das Überleben sichern.

Schutz für die Hundszahnlilie

In Neuhaus geht es darum, die Hundszahnlilie zu erhalten. Ihr einziges Vorkommen im Burgenland in einer wechselfeuchten Wiese nahe eines Eichen-Rotbuchen-Mischwaldes soll dauerhaft geschützt werden.

Artenreicher Mischwald

In Neustift ist der Ankauf eines 60-jährigen Schwarzerlen-Bruchwaldes und eines etwa 80-jährigen Mischwalds geplant. Hier wachsen Traubeneiche, Hainbuche, Rotbuche, Rotföhre, Fichte, Feldahorn und Kirsche, dazu kommt viel stehendes und liegendes Totholz. Die beiden Wälder sind laut Naturschutzbund Lebensraum für totholzbewohnende Insekten sowie viele Spechtarten.

In Österreich wurden vom Naturschutzbund durch Pacht oder Ankauf insgesamt bereits mehr als 2.100 Naturflächen mit insgesamt 1.650 Hektar Fläche für gefährdete Tier- und Pflanzenarten gesichert.