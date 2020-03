Der Fortbestand der Volksschule in Henndorf steht in Frage. Die Landesregierung hat den Sanierungsbedarf des Schulgebäudes als dringend eingestuft, es geht um das Heizsystem, die Fluchtwege und einen Bewegungsraum. In der Gemeinde Jennersdorf wird daher bereits eine mögliche Schließung der Schule aus finanziellen Gründen debattiert.

Die FPÖ will sich mit dem Gedanken in keiner Weise anfreunden. "Schulen sind nicht nur betriebswirtschaftlich zu betrachten. In vielen Städten finden zur Zeit Schulversuche mit mehrstufigen Klassen statt, weil man sich der Vorteile besinnt", verweist Bezirksobmann Rudolf Smolej. "Wenn wir hier in Henndorf diese abdrehen, so ist das geradezu absurd." Laut Smolej beträgt der angegebene Sanierungsbedarf für das Schulgebäude 200.000 Euro.

Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) verweist auf eine Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde Jennersdorf diesen Donnerstag. Dort werde das Thema der Volksschule Henndorf diskutiert.