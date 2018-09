Lafnitztal: Widerstand gegen Lkw-Verkehrsverlagerung wird zu Bürgerinitiative

18.09.2018, 15:35 Uhr

Wider Lkw-Fahrverbot im Raabtal: Bürgerlisten im Lafnitztal gründen Bürgerinitiative.

Der Widerstand gegen das mögliche Lkw-Fahrverbot auf der Landesstraße 116 von Jennersdorf über Rax, Weichselbaum und Mogersdorf nach Heiligenkreuz weitet sich aus. Nun haben die Bürgerlisten der Lafnitztal-Gemeinden an der B 65, über die Lkw-Verkehr ausweichen würde, eine Bürgerinitiative gegründet."Wenn die Landesregierung tatsächlich das Fahrverbot beschließt, werden wir rechtliche Schritte ergreifen", kündigt Christian Schaberl von der Bürgerliste Eltendorf-Zahling nach einem Treffen mit Listenvertretern aus Heiligenkreuz und Poppendorf an.

"Gefälligkeitsgutachten des Landes"

"Wollen Akteneinsicht"

Grundlage des Protests bildet ein Gutachten, das die Landesregierung in Auftrag gegeben hat, aber laut Schaberl nur die Auswirkungen auf die L 116 beleuchtet. "Das ist ein Gefälligkeitsgutachten, das ein eigener Beamter der Landesregierung verfasst hat", kritisiert Schaberl. "Wenn das als Grundlage für eine Entscheidung hergenommen wird, gehen wir damit bis zur Staatsanwaltschaft."Ein Gegengutachten, das die Gemeinden Eltendorf, Königsdorf und Heiligenkreuz in Auftrag gegeben hat, weise hingegen darauf hin, dass die B 65 schon jetzt durch den Verkehr mehr belastet sei, eine dreimal höhere Unfallhäufigkeit habe und dass Lkw durch die Verlagerung auf die längere Strecke pro Jahr um 80.000 Liter mehr Diesel pro Jahr verbrauchen."Eine Bürgerinitiative hat den Vorteil, dass alle Mitglieder Akteneinsicht in das Vorhaben der Landesregierung bekommen", begründet Schaberl die Initiative. Auch die Bürgerliste in Königsdorf habe sich nicht abgeneigt gezeigt, sich der Initiative anzuschließen.Die Unterschriftenaktion der Lafnitztaler ÖVP-Ortsgruppen gegen das Lkw-Fahrverbot bewertet Schaberl als "Alleingang und Politikum, das der Sache nur schadet".