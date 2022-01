Einigermaßen zweigeteilt präsentiert sich das Wetter auch am heutigen Dienstag. Während es in einzelnen Tal- und Beckenlagen für längere Zeit bewölkt bzw. nebelig bleiben kann, darf sich Oberkärnten über strahlenden Sonnenschein freuen.

KÄRNTEN. Besonders in Oberkärnten ist heute ein Traumtag zu erwarten - bereits von der Früh weg dürfte hier überall mit blauem Himmel zu rechnen sein. In den Becken und den Niederungen in Unterkärnten, teils wohl auch in Mittelkärnten, ist hingegen länger mit Nebelfeldern zu rechnen. Vereinzelt könnte es den ganzen Tag über nicht aufreißen.

Auch bei den Temperaturen geteilt

Heute gibt´s durchaus noch wärmere Temperaturen als zuletz: Das Thermometer könnte auf bis zu sechs, mitunter vielleicht sogar auf bis zu acht Grad klettern. Ohne Sonne hingegen liegen die Temperaturen nur selten über dem Gefrierpunkt.