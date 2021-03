Kein Leben ohne Wasser: Die Wasserwirtschaftsabteilung des Landes und Experten in der Wasserversorgung arbeiten daran, dass die Kärntnerinnen und Kärntner nie auf dem Trockenen sitzen.

KÄRNTEN. Wie wichtig Wasser für uns ist, zeigt allein die Tatsache, dass wir ohne Wasserzufuhr lediglich vier Tage überleben können, aber bis zu 60 Tage ohne Essen. Um die Wasserversorgung auch zukünftig abzusichern, wird derzeit in der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Kärnten intensiv an einem langfristig angelegten Projekt gearbeitet, den Kärntner Zentralraum, in den Gemeinden Klagenfurt, Villach, Feldkirchen, St. Veit und deren Umlandgemeinden, krisensicherer zu machen und die Wasserversorgung auch bei längerem Stromausfall gewährleisten zu können. Ähnliche Planungen laufen in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg. Die so genannte Wasserschiene Kärnten mit grob geschätzten Investitionskosten von rund 100 Millionen Euro ist ein Herzensprojekt von Wasserreferent Landesrat Daniel Fellner, als realistischer Zeithorizont für die Umsetzung werden derzeit zirka zehn Jahre angenommen.

Ausreichend Trinkwasser in bester Qualität

„Wie sehr wir von Wasser abhängig sind, merken wir meistens erst dann, wenn aufgrund irgendwelcher Gebrechen, die Wasserversorgung ausfällt und kein Wasser aus der Leitung rinnt“, betont Wasserwirtschaftsreferent Landesrat Daniel Fellner anlässlich des Weltwassertages heute, Montag, 22. März. „Ziel ist es, dass die Bevölkerung in Kärnten immer ausreichendes, natürliches Trinkwasser in bester Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung hat. Dass alles funktioniert, verdanken wir Menschen, die sich regelmäßig weiterbilden, am Stand der Technik sind, die sich mit ihrem Beruf identifizieren und täglich, Tag und Nacht, mit ganzem Herzblut dafür sorgen, dass das so kostbare Lebensmittel zuverlässig rinnt. Dafür möchte ich an dieser Stelle auch von Herzen danke sagen, im Namen von uns allen. Weil ohne Wasser geht ganz schnell gar nichts mehr“, so Fellner.