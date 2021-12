An Heiligabend wurde erstmals von mehreren Omikron-Fällen in Kärnten berichtet, gestern gab es den ersten großen Anstieg. Heute muss man leider schon von einer richtiggehenden Explosion sprechen. Eine Warnung für das morgige Silvester.

Kärnten. Ein deutlicher Anstieg der Omikron-Variante unter den aktuellen Corona-Infektionen wurde heute, Donnerstag, in Kärnten verzeichnet. Wie die Verantwortlichen mitteilen, seien aktuell 127 Omikron-Fälle bekannt, dies hätten die entsprechenden Sequenzierungen ergeben. „Omikron ist weiter im Vormarsch, grundsätzlich befinden wir uns aber noch auf einem niedrigen Infektionsniveau. Das wird sich in den kommenden Tagen aber wohl ändern“, erklärt Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienst Kärnten.

Appell: Bitte Testangebote nutzen

Aufgrund der erhöhten Ansteckungsgefahr durch die Omikron-Variante erneuert das Land daher seinen dringenden Appell, zum Jahreswechsel besonders vorsichtig zu sein und die gültigen Maßnahmen und Vorgaben zu beachten. Empfohlen wird auch, das bestehende und kostenlose Testangebot in den Teststraßen des Landes, bei Apotheken, in Gemeinden, in den Städten sowie durch die PCR-Gurgeltests in Anspruch zu nehmen. Alle Informationen zum Impf- sowie Testangebot finden sich laufend aktualisiert auf https://coronainfo.ktn.gv.at/.