Zwischen 27. Dezember und 6. Jänner sind in Kärnten wieder um die 7.000 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs. Sie bringen den Segen für 2020 zu allen Menschen und singen für rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika.

KÄRNTEN. Ab 27. Dezember (bis 6. Jänner) sind hierzulande wieder die Sternsinger als Caspar, Melchior und Balthasar unterwegs. Die Sternsinger-Aktion der Katholischen Jungschar gibt es seit dem Winter 1954/55 – seitdem konnten sie österreichweit über 450 Millionen Euro ersingen. An den Türen wird "C+M+B" angebracht – das bedeutet "Christus mansionem benedicat", also "Christus segne dieses Haus". Wer ihnen öffnet, empfängt Frieden und Segen für das Jahr 2020.

Spenden unterstützen über 500 Projekte

Wer aufmacht, kann auch dabei helfen, über 500 Sternsinger-Projekte weltweit in 19 verschiedenen Ländern pro Jahr zu unterstützen, vor allem in Afrika, Asien und Lateinamerika.

Im Fokus stehen heuer Projekte im Mukuru-Slum in Nairobi (Kenia). Sternsinger-Spenden helfen dabei, Straßenkinder zu unterstützen. In Nairobi leben 60.000 Kinder auf der Straße. Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion helfen ihnen mit Nahrung, Kleidung und Betreuung. In Nairobi finanzieren die Spenden außerdem ein Gesundheitszentrum, Schulen, Berufsausbildungen, die Sicherung von sauberem Trinkwasser und von Nahrung und die Verteidigung der Menschenrechte.

Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort

Ganz wichtig, zu wissen: Die Dreikönigsaktion funktioniert nach dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" und führt daher nicht selbst Hilfsprojekte durch. Es werden Initiativen unterstützt, die vor Ort durchgeführt werden und auf mehrere Jahre ausgelegt sind. Projektanträge werden eingehend geprüft und die Auszahlung erfolgt in Raten, je nach Projektfortschritt.

Schwerpunkte der Sternsinger-Aktion sind seit jeher: Stärkung von Kindern und Jugendlichen, Sicherung von Ernährung, nachhaltiges Wirtschaften, Stärkung der Zivilgesellschaft.

Kärntner spendeten 2019 1,48 Millionen Euro

Österreichweit gingen 2019 17,6 Millionen Euro an Spenden ein (2018: 17,4 Millionen Euro). Allein in Kärnten waren es bei der letzten Aktion 1,48 Millionen Euro und im Jahr davor 1,5 Millionen Euro (ohne Online-Spenden). Jedes Sternsinger-Kind – in Kärnten sind es rund 7.000 und österreichweit 85.000 – ersingt also etwa 200 Euro.

"Türtaggen-Adventkalender"

Heuer gibt es noch bis 6. Jänner eine besondere Mitmach-Aktion: den "Türtaggen-Adventkalender". Jeden Tag öffnet sich eine virtuelle Tür. Auch alle Kärntner sind eingeladen, ihre Lieblingstür herzuzeigen und die Geschichte dahinter zu erzählen. Man macht ein Foto oder Kurzvideo und postet es mit den Hashtags #türauf, #stern20 oder #sternsinger. Auf Facebook (Katholische Jungschar Österreichs), Instagram (www.instagram.com/katholischejungschar)und www.sternsingen.at kann man hinter die Türchen blicken.

Spenden kann man auch online:

www.sternsingen.at

Hinweis: Die Dreikönigsaktion trägt das Spendengütesiegel, Spenden sind steuerlich absetzbar und die Sternsinger-Gruppen können sich ausweisen!