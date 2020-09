Start für eine österreichweite App, mit der man schnell und einfach zum Taxi in der Nähe kommen soll.

KÄRNTEN. Heute, am 1. September, erfolgt der Startschuss für die App "TaxiAT" (kostenlos bei iOS und Android, also Apple bzw. Google Play Store). Es ist ein gemeinsames Produkt der Wirtschaftskammer (WK) Österreich, dem Fachverband der Beförderungsgewerbe mit PKW und den Fachgruppen in den Bundesländern.

Auch Homepage verfügbar

Man soll damit schnell und einfach zu einem Taxi in der Nähe kommen. Auf der anderen Seite sollen die Unternehmer profitieren, weil durch die mobile Verfügbarkeit mehr Kundenaufträge hereinkommen sollen. Man sieht mit der App auch sofort, ob etwa Kreditkartenzahlung möglich ist oder ein Hund mitgenommen werden kann.

Zusätzlich zur App gibt es auch die Homepage www.taxiat.at – so können Hoteliers, Privatzimmervermieter, Tourismusverbände, Krankenhäuser etc. ihren Gästen und Patienten gleich einen Link als Service anbieten.

Kärntner Taxi-Betriebe vertreten

Man gibt in der App den Ort ein oder nutzt die GPS-Ortung und bekommt eine Liste mit Taxi-Unternehmen in der Nähe. Spezielle Filter gibt es für Kunden mit besonderen Bedürfnissen (z. B. Rollstuhltaxi oder Großraumtaxi). Die App listet nicht nur Taxi-Unternehmen, sondern auch Taxi-Funkzentralen und Mikro-ÖV-Systeme.

"In einem hart umkämpften Umfeld mit vielen neuen Anbietern ist es den Unternehmen jetzt möglich, gemeinsam mit unterschiedlichen Kommunikationsplattformen und auf gleicher Augenhöhe am Markt zu reüssieren", freut sich Christian Rumpelnig, Fachgruppen-Obmann für die Beförderungsgewerbe mit Personenkraftwagen, über das neue Angebot. In Kärnten sind ihm zufolge schon Unternehmen aus allen Bezirken registriert.