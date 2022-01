In einem offenen Brief wendet sich der Kärntner Lehrervertreter Stefan Sandrieser an die Öffentlichkeit. Er fordert ein funktionierendes Testsystem und stellt Rute ins Fenster.

KÄRNTEN. Immer wieder kommt es zu Problemen bei Auswertungen von PCR-Tests an Schulen. Lehrervertreter Stefan Sandrieser: "Die fehlerhaften bzw. fehlenden Ergebnisse der PCR-Testungen nach den Weihnachtsferien beweisen einmal mehr, dass die Regierung es nicht schafft, für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler, der Pädagoginnen und Pädagogen und damit der ganzen Gesellschaft zu sorgen."

"Können das nicht verstehen"

Weiterhin heißt es: "Seitens der Personalvertretung und der Gewerkschaft der Kärntner Pflichtschullehrerinnen und -lehrer können wir nicht verstehen und auch nicht akzeptieren, dass man offensichtlich nicht in der Lage ist, eine verlässliche und gesicherte Auswertung der notwendigen Tests zustande zu bringen."



Rute ins Fenster gestellt

Sandrieser schließt den Brief wie folgt: "Unter diesen unprofessionellen Rahmenbedingungen können und werden die Pädagoginnen und Pädagogen nicht bereit sein, weiterhin ihren Dienst zu versehen."