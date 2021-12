Am Strand von Lignano Sabbiadoro sind wieder einmal die Baumeister herangetreten. Mit sehr viel Liebe zum Detail haben sie in unzähligen Stunden Figuren, mit teilweise über 2m Höhe, aus dem Sand gemeiselt, der vorher in großen Formen gepresst und befeuchtet wurde. Um diese vor dem Wetter zu schützen wurde ein Zelt darüber gestellt. Die Veranstaltung der Sandkrippen findet schon zum 18. mal statt und kann noch bis zum 31. Jänner besucht werden. Damit ist Lignano auch im Winter eine Reise wert. Gleich daneben befindet sich ein Weihnachtsmarkt, den man unter Einhaltung der 2G-Regel auch besuchen kann.