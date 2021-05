Kürzlich war in Steinerkirchen an der Traun offizieller Beginn des Leader-Projektes zur Errichtung des Benedikt-Pilgerweges – „Von Kloster zu Kloster“ – in Oberösterreich.

STEINERKIRCHEN, KREMSMÜNSTER. Der Benedikt-Pilgerweg in Oberösterreich verbindet als Pilger-Wanderweg und Pilger-Radweg auf rund 380 km viele Klöster des Landes von Passau bis Spital am Pyhrn. Die Wandernden (Radfahrenden) und Pilgernden erwartet ein abwechslungsreiches Erlebnis an Natur-, Kultur- und spirituellen Besonderheiten: „Von Kloster zu Kloster“ können sie ins ‚Schweigen‘, in ‚Lebens-Ordnung‘, ‚Behütet-Sein‘, ‚Beständigkeit‘ bis hin zu ‚geistlicher Kunst‘ und ‚geistlichem Aufblühen‘ und weiteren Sinnerfahrungen eintauchen.

Lückenschluss zwischen bestehenden Etappen

Dieser oö. Pilger– und Wanderweg wird gleichzeitig die Lücke zwischen dem bereits bestehenden Benediktweg über Admont und Seckau nach St. Paul im Lavanttal und weiter in Slowenien bis an die italienische Grenze, sowie nach Norden entlang der Donau bis nach Passau schließen.

Die Vision des Hauptvereins “Benedikt be-WEG-t” mit seinem Sitz in St. Paul im Lavanttal ist es, den Pilgerweg nach Süden in Italien bis zum dort auch schon bestehenden Benediktweg nach Subiaco zu führen, der bereits von dort zum Mutterkloster der Benediktiner und Grab des Hl. Benedikt nach Montecassino geht. Nach Norden soll er in Deutschland entlang der Donau von Passau bis nach St. Blasien im Schwarzwald und durch Frankreich weiter auch einmal zum nördlichsten Benediktinerkloster Europas, Pluscarden in Schottland, führen.

Auf den Spuren des Heiligen Benedikt

Der Benedikt-Pilgerweg in OÖ hebt den spirituellen Schatz der vielen Klöster des Landes.

Der Untertitel des Projekts „Auf den Spuren des Hl. Benedikt“ gibt dafür den Takt an: Der Begründer des abendländischen Mönchtums ist für seine großartige Ordensregel bekannt, die noch immer grundlegend das gesamte (weltweite) Mönchswesen prägt. Mit dem Leitspruch „Von Kloster zu Kloster“ eröffnet jedes am Pilgerweg liegende Kloster ein, seinem jeweiligen spirituellen Geist entsprechendes zusätzliches Angebot.

Leader-Projekt „Benediktweg Oberösterreich“

Die erforderlichen Infrastrukturmaßnahmen, wie Wegmarkierung, Erstellen von Informations- und Wandermaterial sowie grundlegende Marketingmaßnahmen sind Gegenstand des zweieinhalbjährigen Leader-Projekts „Benediktweg Oberösterreich“. Träger ist der Verein „BENEDIKT be-WEG-t Oberösterreich“. Die Gesamtkosten: belaufen sich auf mehr als 130.000 Euro, knapp 80.000 Euro an Fördermitteln wurden zur Verfügung gestellt. Die Eigenmittel erbringen Gemeinden, Tourismusverbände, Klöster, Regionalforen und Entwicklungsverbände sowie die sechs beteiligten Leader-Regionen sowie Vereinsmitglieder.

www.benedikt-bewegt.at