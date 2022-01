Kiridorfer Faschingsgesellschaft verteilte Krapfen für den guten Zweck

Am letzten Tag des Jahres war eine kleine Abordnung der Kiridorfer Faschingsgesellschaft unterwegs um all jenen viel Glück und Gesundheit für das neue Jahr zu wünschen, die entweder aus gesellschaftsdienstlichen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen den Start in das neue Jahr nicht mit ihren Familien verbringen konnten. Zeitspende wird dieser schöne Brauch genannt, der nun schon seit vielen Jahren von der Kiridorfer Faschingsgesellschaft praktiziert wird.

Mit im Gepäck waren hunderte von leckeren Krapfen, die an dem Tag vom hochverehrten Prinzenpaar, Prinzessin Isabella II. macht Volkstanz bis in den Morgen und Prinz Thomas II. versichert mit Keine Sorgen, übergeben wurden. Die gewohnten Stationen waren das Krankenhaus, das Rote Kreuz, das Bezirksalten- und Pflegeheim, sowie die Polizeistation. Über die wohlschmeckenden Krapfen haben sich besonders die Bewohner vom Bezirksaltenheim gefreut, die den schönen Tag nutzten um die Krapfen bei Sonnenschein im Freien zu genießen.

Die Kiridorfer Faschingsgesellschaft wünscht allen ein gutes neues Jahr mit einem dreifachen Kiri Kiri – Hei!