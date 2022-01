Der Verein -Rollende Engel- erfüllt österreichweit schwer erkrankten Personen ihren letzten Wunsch.

Ob noch einmal zu einem Fußballspiel? In den Zoo, eine Giraffe füttern? Auf den Berg hinauf und den Sonnenuntergang genießen? Oder einfach nur noch einmal nach Hause, um sich von der eigenen Familie verabschieden zu können. Dies ermöglicht der Verein der ausschließlich von ehrenamtlichen Personen aus dem Rettungsdienst oder von Personen die über eine medizinische Ausbildung verfügen, kostenlos.

Rallye Profi Patrick Winter unterstützt den Verein und deshalb veranstaltete er gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Daniela Hager im Vorgarten seines Hauses in Schlierbach einen "Punschabend" zu dem viele Freunde, Bekannte, Kollegen kamen.

Punsch und Knabbereien gab es gegen freiwillige Spenden, die er dem Verein -Rollende Engel- widmete.

Bei einem persönlichen Besuch am "Engel Stützpunkt" in Wels überreichte er mit seiner Familie einen Spendenscheck in der Höhe von € 750,-- für weitere Wunschfahrten.

Weitere Infos zum Verein -Rollende Engel-

www.rollende-engel.at