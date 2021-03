Nicht vielen Menschen ist es vergönnt, jahrzehntelang vielfältige Sportarten erfolgreich auszuüben. Karlheinz Meidinger zählt dazu und folgte dabei nicht nur seinen eigenen Zielen, sondern stellte sich 50 Jahre lang in den Dienst der Gemeinschaft in Kremsmünster.

KREMSMÜNSTER: Viele Staatsmeister- und Landesmeistertitel konnten Karlheinz Meidinger und seine Schützlinge verzeichnen, ebenso wie internationale Erfolge. Trotz wiederholter Versuche eines Linzer Vereins, ihn als Nachwuchstrainer zu gewinnen, blieb Meidinger alle Jahre bis zuletzt dem TuS Kremsmünster treu. Ende 2020 legte er sein Amt als Leiter des Lauftreffs nieder und kann sich nun seinen zahlreichen Hobbys widmen.

Nachwuchsbetreuer aus Leidenschaft

Schon im Jahr 1970 betreute Karlheinz Meidinger, damals als Sportstudent, den ersten Nachwuchsathleten in der Sektion Leichtathletik. Mit Beginn seiner Tätigkeit als Lehrer für Biologie und Sport am Stiftsgymnasium Kremsmünster im Jahr 1976 widmete sich der Staatlich geprüfte Leichtathletik-Trainer leidenschaftlich der Arbeit mit Jugendlichen und führte den Nachwuchs auf Vereins- und Schulebene zu einer Vielzahl an sportlichen Erfolgen in den Disziplinen Mittel- und Langstreckenlauf, Sprint, Weitsprung, Speerwurf, Mehrkampf, Orientierungslauf und Schilanglauf.

Nationale und internationale Erfolge

Zwischen 1977 und 2019 gewannen Sportler der TuS-Sektion Leichtathletik 13 Staatsmeistertitel (alle durch Anita Baierl), 39 Österreichische Meistertitel (Karlheinz Meidinger 8, Anita Baierl 5, Helga Baierl und Othmar Wregg je 4, …) und 136 Landesmeistertitel (Anita Baierl 40, Karlheinz Meidinger 21, Othmar Wregg 15, Helga Baierl 13, Moritz Ortmann 9, Franz Raffelsberger und Peter Schwandl je 8, …). Vier Landesrekorde haben bis heute Bestand. Bei Europameisterschaften gewann Anita Baierl Silber im Berglauf, ihre Mutter Helga Bronze über 10.000 Meter und im Halbmarathon. Aus Platzgründen unerwähnt bleiben in dieser Auflistung sämtliche zweiten und dritten Plätze bei nationalen Meisterschaften des Österreichischen Leichtathletikverbandes (ÖLV) und die zahlreichen Titel und Platzierungen bei Meisterschaften des ASVÖ, des Dachverbands des Turn- und Sportvereins Kremsmünster.

Im Jahr 1979 hat der passionierte Schilangläufer Karlheinz Meidinger auf der „Greiner-Loipe“ die 1. Ortsmeisterschaft in dieser - damals noch im klassischen Stil gelaufenen - Disziplin durchgeführt. Es sollten, in Kremsmünster und Hinterstoder, sechs weitere folgen. 1982-1984 organisierte der Sportlehrer drei ganzjährige Super-Zehnkämpfe mit den Bewerben Riesenslalom, Langlauf, Eisschießen, Hindernislauf, Geländelauf, Leichtathletik-Dreikampf, Schwimmen, Tennis, Tischtennis und Luftgewehrschießen. Nach mehreren in der Hofwiese ausgetragenen Ortsmeisterschaften im Geländelauf hat Meidinger im Jahr 1985 den heute über unser Bundesland hinaus bekannten Marktlauf ins Leben gerufen und zeichnete für die ersten 11 der bisherigen 26 Auflagen als Organisator verantwortlich.

Nach mehreren Jahrzehnten als Trainer und Sektionsleiter-Stellvertreter übernahm Meidinger 2013 die Leitung der TuS-Sektion „Leichtathletik und Schi“, benannte sie aktuell in „Leichtathletik, Rad und Schi“ um, und war bis 2019 deren Obmann.

Meidinger im Interview

Eine besondere Erfolgsgeschichte für den Breitensport war und ist der "Lauftreff 2000", der seit 31. Dezember 2020 nach 20 Jahren Geschichte ist. Die Redaktion der Gemeindenachrichten bat Karlheinz Meidinger, den Gründer und Leiter des Lauftreffs, zum Gespräch:

Was waren die Ziele bei der Gründung des Lauftreffs?

Karlheinz Meidinger: Bis zum Jahr 2000 wurde in der Sektion Leichtathletik das Laufen ausschließlich als Wettkampfsport betrieben. Im Sommer 2000 habe ich - zusammen mit dem Sportarzt Dr. Christian Angleitner - unter dem Titel „Lauftreff 2000“ zweimal/Woche Kurse für Hobbyläufer abgehalten. Dieses Angebot aus Theorie und Praxis des Laufens, kombiniert mit Lauf-Koordination und Körperkraftübungen sollte eigentlich nach zwei Monaten enden.

Es sind aber 20 Jahre daraus geworden?

Auf Drängen der Teilnehmer und nach zugesicherter Unterstützung durch die Marktgemeinde habe ich mich zum Weitermachen entschlossen und ab diesem Zeitpunkt eine Kombination aus Ausdauertraining, bestehend aus Laufen und – später - Nordic Walking in Gruppen, und einem Hallentraining mit funktionellen Übungen zur Verbesserung von Kraft, Stabilisierungsfähigkeit, Körperbeherrschung und Beweglichkeit angeboten. Diese Inhalte haben zahlreiche Freizeitläufer, Ausübende anderer Sportarten und Menschen, die vorrangig einen Beitrag für ihre Gesundheit leisten wollten, angelockt.



Worin liegt das Geheimnis für die hohen Teilnehmerzahlen?

Das waren das fundierte Fachwissen, ständige Aus- und Weiterbildungen und die Verlässlichkeit des Betreuerteams, die Regelmäßigkeit der Übungsabende, die sportlichen und die gesellschaftlichen Zusatzangebote, der moderate Teilnehmerbeitrag und die von den Teilnehmern geschätzte Gleichbehandlung aller - unabhängig von Alter und Fitnesszustand.

Was ist den Teilnehmern zusätzlich geboten worden?

Zusatzangebote waren mehr- und eintägige Kurse zur Verbesserung der Langlauftechniken, Mountainbike-Fahrtechnikkurse, Radausfahrten, Step Aerobic, Nordic Blading, Fachvorträge, Stammtisch-Abende und das jährliche Grillfest. Auch der Friedenslicht-Marathon für Licht-ins-Dunkel, acht Sommer-Biathlons, die Musik-CD „Kraftausdauer“ und sechs Übungsposter mit zahlreichen Abbildungen und Beschreibungen funktioneller Kraft-, Stabilisierungs- und Dehnungsübungen sind aus dem Lauftreff hervorgegangen. Leider konnte der Jubiläumsabend mit einem bebilderten Rückblick auf „20 Jahre Lauftreff 2000“ wegen der COVID-19-Sicherheitsbestimmungen nicht mehr stattfinden.

Warum gerade jetzt das Ende?

Nach 50 Jahren als ehrenamtlicher Trainer und Funktionär in der Sektion Leichtathletik und nach 20 intensiven Jahren für den Lauftreff habe ich den - schon lange geplanten - Schlussstrich gezogen. Neben dem Mountainbiken und dem Schilanglaufen werde ich mich in Zukunft verstärkt meiner Familie, der Pilzkunde und dem Brauwesen widmen.



Was stimmt nach all den Jahren besonders zufrieden?

Es war ein Glücksfall, dass wir in 20 Jahren von schweren Unfällen und Schlimmerem verschont geblieben sind, und - ich durfte in dieser Zeit zahlreiche wohlgesinnte Menschen kennenlernen. Dafür bin ich sehr dankbar.



Wird es künftig ein Training ähnlicher Art geben?

Die Sektion Leichtathletik des TuS Kremsmünster hat beschlossen, eine Nachfolgeveranstaltung für den Lauftreff 2000 ins Leben zu rufen. Diese soll starten, wenn das Corona-Virus und seine (künftigen) Mutanten beherrschbar geworden sind.