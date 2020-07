Neues Vermarktungsprojekt in der Region Pyhrn-Priel bringt Landwirte und Gastwirte zusammen und will mehr Bewusstsein für heimisches Kalbfleisch schaffen.

PYHRN-PRIEL (wey). "Uns ist es bereits seit langer Zeit ein großes Anliegen, unsere Milchmastkälber so regional wie möglich vermarkten zu können. Ganz kurze Wege und die komplette Wertschöpfung in der Region halten – das ist uns sehr wichtig", schildert Herbert Antensteiner aus Roßleithen. Gemeinsam mit Regina Reiter hat Antensteiner, seines Zeichens auch Obmann des oö. Braunviehzüchterverbandes, das Projekt "Kälbermast@home#Pyhrn-Priel" ins Leben gerufen. Diese Initiative will Gastwirte und Landwirte der Region Pyhrn-Priel vernetzen. Derzeit beteiligen sich fünf Bauern und mehrere Gastronomiebetriebe daran, darunter die Restaurants "Q", "Rössl" und "Kerbls Küche". Herbert Antensteiner erklärt: "Wir sprechen überwiegend von Milchrassekälbern, die etwa acht bis zehn Wochen alt sind. Das Fleisch fällt in eine absolut feine Qualitätskategorie. Die Schlachtung und Zerlegung erfolgt in Zusammenarbeit mit heimischen Betrieben. Der Landwirt stellt seine Rechnung dem Wirt direkt aus." Das Miteinander sei wichtig, so Antensteiner. "Die Kälbchen wachsen zu Hause auf und werden zu Hause vermarktet. Das ist ein weiterer Schritt hin zu einem kooperativen Zusammenwirken zwischen Tourismus und Landwirtschaft – weil es nur miteinander funktionieren kann."

Wissen, wo das Fleisch herkommt

Geht es nach Herbert Antensteiner, sollen auch andere Regionen in ganz Österreich diese Idee aufgreifen. "Jeder soll genau wissen, wo die Tiere herkommen", unterstreicht er noch einmal. Sollten sich andere Gebiete für das Projekt interessieren, gibt er seine Erfahrungen gerne weiter.

