Bärnriedlauhütte: Tag der offenen Tür am 26. Oktober 2017

18.10.2017, 19:06 Uhr

Der Tag der offenen Tür am Nationalfeiertag bietet Einheimischen und interessierten Wanderern die Gelegenheit, außerhalb des Führungsprogrammes und ohne Anmeldung zwischen 10 und 15 Uhr kostenlos die Hütte mit Nationalparkförster Bernhard Sulzbacher zu besichtigen.

PYHRN-PRIEL. Die Jagdhütte Bärnriedlau ist eines der kulturhistorisch wertvollsten Denkmäler der Pyhrn-Priel-Region. Am 26. Oktober 2017, von 10 bis 15 Uhr, öffnet sie ihre Türen. Die Hütte ist nicht bewirtschaftet – Jause und Getränke sind selbst mitzunehmen! Bei Schneelage, Schneetreiben oder Starkregen entfällt die Veranstaltung.Zu Beginn des 18. Jahrhunderts errichtet, bot sie Unterkunft für Viehhirten und Jäger,später auch für Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand. Im inneren der Hütte findet man an Wänden und Türen noch heute Namen ehemals bedeutender Personen, welche sich im letzten Jahrhundert mit Bleistift verewigten. In den Jahren 2011 bis 2014 wurde die Hütte vom Nationalparkbetrieb der Bundesforste, dem Nationalpark und dem Land Oberösterreich renoviert.Die Hütte ist über die Alpenvereins-Wege Nr. 461 von St. Pankraz oder Nr. 462/461 von Roßleithen aus erreichbar.