Vogelkundliche Exkursion: Felsenschwalben im Nationalpark Kalkalpen?

13.05.2017, 18:55 Uhr

Freitag, 26. Mai 2017, 8 bis ca. 15 Uhr

BEZIRK. Spezialisiert, aber gefährdet: Felsenschwalben haben es schwer. Unter den felsbewohnenden heimischen Vogelarten hat sich die Felsenschwalbe an diesen extremen Lebensraum perfekt angepasst. Sie gehört zu den seltenen Brutvögeln im Nationalpark Kalkalpen und ihre Anwesenheit wird manchmal in Abrede gestellt. In der Vergangenheit wurden besonders in der Kampermauer und in deren Umfeld mehrmals Felsenschwalben gesichtet. Brüten sie auch heuer und wie groß ist das Vorkommen?

Im Rahmen einer vogelkundlichen Expedition am Freitag, 26. Mai 2017, 8 bis ca. 15 Uhr, mit dem Ranger und Vogelexperten Norbert Pühringer sollen diese Fragen geklärt werden. In Fahrgemeinschaften werden verschiedene potenzielle Lebensräume am Südrand des Nationalparks angesteuert. In mehreren Gebieten wird dabei in den Felswänden und Überhängen nach der seltenen Schwalbe und auch nach anderen felsbewohnenden Vogelarten Ausschau gehalten. Die Teilnahme an der Expedition ist kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich, da nur ein begrenzte Zahl an Interessenten teilnehmen kann.Nationalpark Zentrum Molln, Tel. 07584/3951 oder nationalpark@kalkalpen.atFalls Sievon brütenden Felsenschwalben kennen, ersuchen wir Sie um Mitteilung an den Nationalpark Kalkalpen: Erich Weigand, E-Mail: erich.weigand@kalkalpen.at