Dämmerungszeit ist Einbruchszeit: Eigenheim "sichtbar" machen!

19.09.2018, 08:09 Uhr

Polizei warnt vor bestens organisierten Diebsbanden, die in den kommenden Monaten Hochsaison haben.

BEZIRK (wey). Im Herbst, wenn es früher dunkel wird, steigt die Gefahr von Dämmerungseinbrüchen. Lag die jährliche Zahl der Einbrüche in Wohnhäusern im Bezirk vor vier, fünf Jahren noch bei zirka 50 pro Jahr, sank sie zuletzt auf 30 im Jahr 2017. Insbesondere in der Dämmerung wird die Polizei in nächster Zeit ihre Kontrollen an den Autobahn-Abfahrten intensivieren, um allenfalls verdächtige in den Bezirk „einreisende“ Fahrzeuge und Besatzungen rechtzeitig herauszufiltern. "Ebenso werden wir auch wieder die kriminalpolizeiliche Beratung vor Ort starten und Tatorte einer bestmöglichen Spurensicherung zuführen, um Anhaltspunkte/Beweise für Zusammenhänge und Täterschaften zu bekommen, welche wir dann in die Fahndung einfließen lassen", so Bezirkspolizeikommandant Franz Seebacher.

Hochgradig organisiert

Verdächtiges sofort melden!

Kriminalpolizeiliche Beratung

Erfahrungsgemäß, so Seebacher, sind die Einbrecherbanden hochgradig organisiert. Vom Auskundschaften der Tatobjekte bis hin zur Verwertung der Diebsbeute ist nichts dem Zufall überlassen: "Tagsüber werden vor allem Siedlungen ausspioniert, die sich in einer ruhigen, wenig befahrenen Gegend befinden beziehungsweise wo nach außen hin erkennbar gut situierte Bürger wohnen, da hier eine entsprechende Beute zu erwarten ist. Nicht selten hat es den Anschein, dass wiederum besonders jene Wohngegenden ausgewählt werden, wo bereits in den vergangenen Jahren derartige Dämmerungseinbrüche erfolgreich gelaufen sind."Die Täter nützen die Zeit zwischen 17 und 21 Uhr, um gerade in jene Objekte einzubrechen, bei denen aufgrund der Beleuchtungsumstände mit Sicherheit anzunehmen ist, dass die Eigentümer nicht zu Hause sind. Der Einbruch läuft danach planmäßig ab: Während das Fahrzeug fluchtbereit wartet, wird auf der Rückseite des Hauses das Terrassenfenster oder die -tür aufgehebelt. Nachdem eine weitere Fluchtmöglichkeit durch Öffnen eines Fensters vorbereitet und die Tür von innen abgesichert wird, durchsuchen zwei bis drei Täter das gesamte Haus. "Wie in den vergangenen Jahren werden ausschließlich Bargeld, Schmuck, Schecks und Münzsammlungen gestohlen", erklärt Franz Seebacher.Nach Verlassen des Tatobjektes wartet bereits der Fluchthelfer mit dem Fahrzeug in der Nähe des Einbruchobjektes und sie verlassen umgehend das Siedlungsgebiet. Auch werden Pannensituationen vorgetäuscht, um die Diebsbeute unmittelbar im Fahrzeug verstecken zu können."Ich appelliere an die Bevölkerung, verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf Wohnobjekte umgehend der Polizei mitzuteilen", sagt Seebacher. "Wir müssen leider immer noch feststellen, dass dies oftmals viel zu spät – manchmal erst am nächsten Tag – erfolgt. Damit bleiben wichtige Fahndungsansätze auf der Strecke. Über entsprechende Zeugenhinweise (zum Beispiel Handy-Foto) freuen wir uns natürlich." Insbesondere für Zwecke des Ausspionierens stehen oft Fahrzeuge in den Siedlungsstraßen oder sogar direkt in den Hauseinfahrten, die dort nicht hinpassen. Auch diverse „Firmenfahrzeuge“ mit auswärtigen Kennzeichen sollten Aufmerksamkeit erzeugen. Diese dienen oft als Ablenkung – "es sind ja eh nur die Handwerker". Seebacher: "Ein aufmerksamer Nachbar kann Gold wert sein. Nichts scheuen Täter so sehr als den Kontakt mit anderen Personen oder von späteren Zeugen `gesehen´ zu werden."- Sorgen Sie für eine „Rundum-Beleuchtung“ Ihres Objektes – am Besten in Kombination mit Bewegungsmeldern (an nicht erreichbaren Stellen anbringen).- Reduzieren Sie Hecken und Sträucher – machen Sie Ihr Objekt (insbesondere Terrassenbereiche und Kellerabgänge) zu dieser Jahreszeit wieder sichtbar.- Vermeiden Sie Zeichen der Abwesenheit: voller Briefkasten bzw. Werbematerial mehrerer Tage vor der Haustür, heruntergelassene Jalousien bzw. Rollläden zur Tageszeit, Benachrichtigungen über Abwesenheit (z.B.Urlaub) am Anrufbeantworter/Internet- Nützen Sie die Vorteile aktiver „Nachbarschaftshilfe“- Reden Sie mit Ihren Nachbarn über mögliche gegenseitige Unterstützung/ bzw. Überprüfung bei Abwesenheit- Achten Sie auf Ihr nachbarschaftliches Umfeld und allfällige verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung, Straße oder Siedlung.- Überprüfen Sie die „Zutrittsbereiche“ zum Wohnobjekt: Sind Haus- und Nebeneingänge entsprechend gesichert und allenfalls versperrt? Sind Kellerschachtgitter gegen Aushebung gesichert?- Denken Sie an die Möglichkeit der Installation von „Alarm-/Video-Anlagen“. Nur bei konzessionierten Anbietern (OÖ Innung der Alarmanlagenerrichter). Es besteht die Möglichkeit der Aufschaltung und Alarmierung zur Polizei.- Melden Sie alle „verdächtigen Wahrnehmungen“ der Polizei. Nur eine sofortige Mitteilung ermöglicht der Polizei ein rechtzeitiges Einschreiten.- Notieren Sie KFZ-Kenneichen bzw. machen Sie Fotos (ev. mit dem Handy). Die Polizei geht rund um die Uhr jedem Hinweis nach.Sollten Sie den Wunsch nach einer kriminalpolizeilichen Beratung für Ihr Wohnobjekt haben, wenden Sie sich an ihre zuständige Polizeidienststelle oder an das Bezirkspolizeikommando. Die Präventionsbeamten werden mit Ihnen einen Termin vereinbaren.