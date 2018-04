Erdrutschsieg für Horst Hufnagl

22.04.2018, 21:05 Uhr

SPÖ-Kandidat erreicht 70,50 Prozent bei der Bürgermeisterwahl in Micheldorf

MICHELDORF (sta). Nach dem Rücktritt von Ewald Lindinger (SPÖ) , der 27 Jahre lang Bürgermeister der Marktgemeinde war, werden künftig die Karten in der Gemeindestube neu gemischt. Als großer Sieger der Bürgermeisterwahl am 22. April geht Vizebürgermeister Horst Hufnagl von der SPÖ hervor. Er erreicht 70,50 Prozent der Wählerstimmen. "Ich habe, ehrlich gesagt, nicht mit einem so überwältigenden Ergebnis gerechnet. Ich habe auch etwas Zeit gebraucht, um es zu realisieren. Offensichtlich haben wir im Wahlkampf das Herz der Micheldorferinnen und Micheldorfer getroffen, ansonsten wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Ich bedanke mich, für das in mich gesetzte Vertrauen und möchte mich auch bei meinen politischen Mitbewerben bedanken für den fairen Wahlkampf. Ich strecke meine Hand aus und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen, zum Wohle der Micheldorfer Bevölkerung."Klar abgeschlagen auf Platz zwei landete Gerhard Weinberger von der ÖVP. Der Landwirt erreichte sein Wahlziel nicht. "Ich bin eindeutig auf Platz zwei. Auch wenn ich mein Ziel von 30 Prozent nicht erreicht habe, ist es eine gute Basis für die Gemeindearbeit. Ich gratuliere Horst Hufnagl zum Wahlsieg."Enttäuscht zeigte sich Patrik Reiter von der FPÖ. Er bekam lediglich 207 von den abgegebenen 2.839 Stimmen – das sind 7,43 Prozent. "Das Ergebnis ist entäuschend, aber zu akzeptieren. Es war für uns von vornherein schwierig und die Voraussetzungen alles andere als einfach."Ewald Lindinger, Vizepräsident des österreichischen Bundesrates, zeigte sich erfreut über das Ergebnis seines Nachfolgers. "Ich habe immer das volle Vertrauen in Horst Hufnagl gehabt. Ich bin überzeugt davon, dass Micheldorf mit ihm in eine gute Zukunft geführt wird. Ich habe mit etwa 60 Prozent gerechnet, dass es jetzt über 70 geworden sind, ist natürlich überwältigend."Die Wahlbeteiligung lag bei 60,47 Prozent. In sieben Wahlsprengeln konnten die Micheldorfer ihre Stimme abgeben. Im Sprengel "Volksschule" erreichte Hufnagl mit fast 78 Prozent das bester Ergebnis. Im Wahllokal "Weinzierlerhof" mit knapp 57,5 Prozent das schlechteste.