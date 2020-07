ST. JOHANN. „Da Gschwinder is da Gsinder“ – unter diesem Motto findet der 1. Montessori-Online-Flohmarkt statt. Auf der Facebookseite „Montessori - Flohmarkt St. Johann Tirol“ finden ab Fr, 31. 7., 9 Uhr bis So, 2. 8., 20 Uhr, Schnäppchenjäger eine große Auswahl an v. a. Büchern und Spielsachen. Für jenen, der als erster "Gekauft" unter das gepostete Bild der Ware schreibt, ist das Schnäppchen reserviert.

Abholung/Barzahlung im Montessori Haus (Seitentür): 10. – 12. 8., jew. 13 – 14 Uhr.

Der Erlös kommt den Bereichen des Montessori Hauses zu gute.