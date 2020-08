KÖSSEN (jos). Am 13. Februar wurde in Kössen der Leichnam einer Frau im Keller eines Einfamilienhauses entdeckt. Der Ehegatte der 52-Jährige stand unter dringendem Tatverdacht, die Frau mit einer Hundeleine erdrosselt zu haben. Als Motiv gab der 56-Jährige Streitigkeiten aufgrund finanzieller Probleme an. (die BEZIRKSBLÄTTER berichteten). Am 22. September wird nun der Prozess stattfinden, wie die Tiroler Tageszeitung berichete. Der Angeklagte war zur Tatzeit alkoholisiert, jedoch zurechnungsfähig. Falls er schuldig gesprochen wird, droht ihm lebenslange Haft. Es gilt die Unschuldsvermutung.