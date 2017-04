Itter: l'itterale 2017

DIE L’ITTERALE WIDMET SICH DEM THEMA „TANZ“.Programm:5.– 7. MAI 2017, ITTERFREITAG, 5.5.2017 UM 20 UHR IM TURNSAAL DER VOLKSSCHULE ITTER„ZWEI LINKE FÜSSE…“ .IMPRO.THEATER. SIE WÜNSCHEN, WIR SPIELEN!7 EPISODEN EINES PAARES, DAS NACH 25 EHEJAHREN ZUM ERSTEN GEMEINSAMEN TANZKURS SCHREITET.MIT: EVA MARIA GINTSBERG, WALTER LUDWIG, KATHARINA SCHWÄRZER, STEFAN MANGES.Eintritt 17,-

SAMSTAG, 6.5.2017 VON 10-12 UHR UND14 BIS CA. 17 UHR. TURNSAAL VS ITTERTANZWORKSHOP – TANGO FÜR ANFÄNGER(ANMELDUNGEN UNTER 0660/4436525) Beitrag 45,-SAMSTAG 6.5.2017 UM 20 UHR IM TURNSAAL DER VOLKSSCHULE ITTER„EIN LETZTER TANGO“ – KINOABEND ÜBER DAS BERÜHMTESTE TANGO-TANZPAAR DER GESCHICHTEMARIA NIEVES UND JUAN CARLOS COPES AUS BUENOS AIRES.Eintritt 8,-SONNTAG, 7.5.2017 UM 20 UHR IMGASTHOF RÖSSL IN ITTERLITERATUR IN 3 GÄNGEN – LESUNG – MUSIK – KULINARISCHES VOM RÖSSLWIRTEintritt inkl. Menü 30,-Anmeldung 0660 443 6525 oder reservierung@turmwind.atwww.turmwind.at