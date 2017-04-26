26.04.2017, 09:25 Uhr

Itter: l'itterale 2017

Nächster Termin: 05.05.2017
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Wo? Volksschule, Dorfstraße, 6305 Itter AT
Itter: Volksschule | DIE L’ITTERALE WIDMET SICH DEM THEMA „TANZ“.

Programm:
5.– 7. MAI 2017, ITTER


FREITAG, 5.5.2017 UM 20 UHR IM TURNSAAL DER VOLKSSCHULE ITTER

„ZWEI LINKE FÜSSE…“ .IMPRO.THEATER. SIE WÜNSCHEN, WIR SPIELEN!
7 EPISODEN EINES PAARES, DAS NACH 25 EHEJAHREN ZUM ERSTEN GEMEINSAMEN TANZKURS SCHREITET.
MIT: EVA MARIA GINTSBERG, WALTER LUDWIG, KATHARINA SCHWÄRZER, STEFAN MANGES.
Eintritt 17,-



SAMSTAG, 6.5.2017 VON 10-12 UHR UND
14 BIS CA. 17 UHR. TURNSAAL VS ITTER

TANZWORKSHOP – TANGO FÜR ANFÄNGER
(ANMELDUNGEN UNTER 0660/4436525) Beitrag 45,-

SAMSTAG 6.5.2017 UM 20 UHR IM TURNSAAL DER VOLKSSCHULE ITTER

„EIN LETZTER TANGO“ – KINOABEND ÜBER DAS BERÜHMTESTE TANGO-TANZPAAR DER GESCHICHTE
MARIA NIEVES UND JUAN CARLOS COPES AUS BUENOS AIRES.
Eintritt 8,-



SONNTAG, 7.5.2017 UM 20 UHR IM

GASTHOF RÖSSL IN ITTER
LITERATUR IN 3 GÄNGEN – LESUNG – MUSIK – KULINARISCHES VOM RÖSSLWIRT
Eintritt inkl. Menü 30,-
Anmeldung 0660 443 6525 oder reservierung@turmwind.at

www.turmwind.at

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