Itter: l'itterale 2017

Itter: Volksschule | DIE L’ITTERALE WIDMET SICH DEM THEMA „TANZ“.
Programm:
5.– 7. MAI 2017, ITTER
FREITAG, 5.5.2017 UM 20 UHR IM TURNSAAL DER VOLKSSCHULE ITTER
„ZWEI LINKE FÜSSE…“ .IMPRO.THEATER. SIE WÜNSCHEN, WIR SPIELEN!
7 EPISODEN EINES PAARES, DAS NACH 25 EHEJAHREN ZUM ERSTEN GEMEINSAMEN TANZKURS SCHREITET.
MIT: EVA MARIA GINTSBERG, WALTER LUDWIG, KATHARINA SCHWÄRZER, STEFAN MANGES.
Eintritt 17,-
SAMSTAG, 6.5.2017 VON 10-12 UHR UND
14 BIS CA. 17 UHR. TURNSAAL VS ITTER
TANZWORKSHOP – TANGO FÜR ANFÄNGER
(ANMELDUNGEN UNTER 0660/4436525) Beitrag 45,-
SAMSTAG 6.5.2017 UM 20 UHR IM TURNSAAL DER VOLKSSCHULE ITTER
„EIN LETZTER TANGO“ – KINOABEND ÜBER DAS BERÜHMTESTE TANGO-TANZPAAR DER GESCHICHTE
MARIA NIEVES UND JUAN CARLOS COPES AUS BUENOS AIRES.
Eintritt 8,-
SONNTAG, 7.5.2017 UM 20 UHR IM
GASTHOF RÖSSL IN ITTER
LITERATUR IN 3 GÄNGEN – LESUNG – MUSIK – KULINARISCHES VOM RÖSSLWIRT
Eintritt inkl. Menü 30,-
Anmeldung 0660 443 6525 oder reservierung@turmwind.at
www.turmwind.at