Kino Monoplexx: DER SCHAMANE UND DIE SCHLANGE

Achtung! Der Kinoabend beginnt bereits um 19.00 Uhr, da wir den Schamanen TAITA JUAN gewinnen konnten, der aus einem kleinen Dorf in der Region Putumayo,im kolumbianischen Amazonasgebiet kommt. Taita bedeutet in Kolumbien so viel wie traditioneller Heiler, damit ist er in seiner Heimat eine wichtige Autorität, die in vielen Situationen befragt wird. Er hat - wie es die Tradition verlangt - bereits als Kind seinen ersten Kontakt mit der heiligen Pflanze Ayahuasca.

Im Anschluß daran zeigen wir der mit Preisen überhäufte Film:Zwei Forscher dringen ins Innerste des Amazonas vor, der deutsche Ethnologe Theodor Koch-Grünberg im Jahr 1909, der amerikanische Botaniker und Abenteurer Evan Schultes im Jahr 1940. Begleitet werden beide Männer vom selben Schamanen, dem Überlebenden eines ausgelöschten Stammes, der sie zum Ziel ihrer Wünsche führen soll: eine im Urwald verborgene Wunderpflanze.CO/VE/AR 2015; 124 min.; OF mit dt. UTRegie: Circo GuerraDarstellerInnen: Jan Bijvoet, Nilbio Torres, Brionne Davis, Antonio Bolívar u.a.Eintritt: € 8,50Infos und Reservierungen unter www.muku.at, info@muku.at oder tel. 05352-61284.