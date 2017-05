AT

Einladung zur Ausstellung von Bettina Krummel



Der Verein Kitzbühel Aktiv und die Raiffeisenbank laden zur Eröffnung am Mittwoch, 17. Mai 2017 um 12.00 Uhr in die Raiffeisenbank in der Vorderstadt ein!



Die Ausstellung kann bis Freitag, 16. Juni 2017, während der Öffnungszeiten

Mo–Fr 08.00–12.00 Uhr und 14.00–16.30 Uhr besichtigt werden.





Raiffeisenbank Kitzbühel - St. Johann

Bankstelle Vorderstadt

Vorderstadt 3a, 6370 Kitzbühel

Weitere Informationen: T 0699/11461471