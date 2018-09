20 Altbürgermeister bei geselligem Treffen

17.09.2018, 13:56 Uhr

Zwölf Jahre organisierte der Hopfgartner Altbürgermeister Karl Huber diese Veranstaltung und nun übernahm der Kirchdorfer Ehrenbürger Ernst Schwaiger diese Aufgabe. Als älteste Teilnehmer waren Anton Leitner aus Schwendt (91) und Josef Bergmann (90) aus Hochfilzen dabei.Sie und ihre früheren Kollegen wurden in Kirchdorf von Bgm. Gerhard Obermüller herzlich begrüßt und besichtigten das Bildungszentrum sowie den Veranstaltungspavillon. Weiter ging es dann auf den Lärchenhof, wo sie Hotelinhaber Martin Unterrainer und Direktorin Melissa Mathé durch das Hotel führten. Kaffee und Kuchen konnten die Altbürgermeister dann bei perfekter Aussicht am gegenüberliegenden „Hundsbichlhof“ genießen.„Es wurden viele lustige Geschichten aus früheren Zeiten erzählt und alle Teilnehmer waren von diesem Ausflug begeistert“, so Organisator Ernst Schwaiger.