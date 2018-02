3. Oberndorfer Pfarrfasching

16.02.2018, 18:34 Uhr

Ein großer Erfolg war wieder der Pfarrfasching am Faschingsamstag in Oberndorf.Mit Stephan Herzog hatten wir einen super Musikanten, der die Tanzfläche zum Beben brachte. Es war wieder ein gelungenes Fest mit tollen Kostümen und einer riesen Tombola!Auch hatten wir prominenten Besuch! Stargast "Nana Mouskouri" besuchte unseren Pfarrfasching auf ihrer letzten Österreich Tournee.

Der Blick in Hölle war ein voller Erfolg und für den einen oder anderen sehr grusselig!Die diesjährige Maskenprämierung ließ so manche Herzen höher schlagen!Bei der jährlichen Wahl zur Miss Pfarrhof durfte der/die Vorjahresgewinner/in Lukas Strobl die Schleife an Kooperator Martin Schmid weitergeben :-)Wir möchten uns bei allen Pfarrfasching Besuchern recht herzlich bedanken, ihr wart spitze!Und natürlich nicht zu vergessen unsere Spender der Tombolapreise!VERGELT'S GOTT AN ALLE!Bis zum nächsten Jahr wenn es wieder heißt:... 'Auf geht's zum PFARRFASCHING 2019"......