Brauchtumsrennen in Kössen

04.02.2018, 18:16 Uhr

KÖSSEN(jom).Pferdeschlittenrennen auf Schnee haben einen besonderen Reiz. Beim Kössener Brauchtumsrennen am vergangenen Sonntag in Kössen ging es diesmal nicht um Geschwindigkeit sondern um Nostalgie und Brauchtum. Der Trabrennverein Kössen unter Obmann Adam Aigner hat dazu ein besonderes Programm zusammengestellt.Den zahlreichen Zuschauern wurden bei strahlendem Wetter, tolle Rennen geboten. Von rassigen Galopprennen, Minipferden, Ponyskijöring, Einspänner und Zweispännerfahren trugen alle zu einem gelungen, Pferderenn Nachmittag bei. Insgesmat wurden 10 Rennen ausgetragen. Großen Anklang bei den Zuschauern fand das Ochsenrennen und die Norikerdeckhengstparade.Der eigentliche Höhepunkte war der Umzug mit den Brauchtumsgespannen. Hier zeigten die stolzen Besitzer, was man mit den Pferden noch arbeiten kann. Vom großen Holzschlitten mit Nachgeher, vom Arbeitsschlitten mit Heu oder eine Ausfahrt mit dem Böndlschlitten war alles dabei.