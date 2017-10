Die Geschwister Bourbon-Conti

13.10.2017, 11:13 Uhr

Zwei neue Bücher auf einen Streich

KIRCHDORF (gs). Ihre große Kreativität stellt die erfolgreiche Kirchdorfer Autorin Bettina Reiter mit einer neuen zweiteiligen Buchreiheunter Beweis.So brachte sie Band 1 „Denn ich darf dich nicht lieben“ kürzlich ebenso auf den Markt wie die spannende Fortsetzung mit dem Titel „Weil wir die Wahrheit kennen“. Die Geschichte einer unglücklichen Liebe spielt in Frankreich und ist im 18. Jahrhundert angesiedelt. „Keine einfache Thematik“, erklärte die heimische Autorin bei ihrer Buchvorstellung, „aber einfach war ohnehin nie mein Ding. Aber wer sich wie ich mit der Vergangenheit beschäftigt bzw. damit, wie das Leben früher war, geht anders an die Themen heran. Vieles könnte man sich heutzutage nicht einmal vorstellen. So etwa die Tatsache, wie früher Urteile vollstreckt wurden.“Die Bücher sind im Handel erhältlich und werden Ende November auch als Printausgaben erscheinen. Weitere Informationen gibt es auf ihrer Website oder auf Facebook