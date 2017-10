Freundschaftlicher Gemeindewettbewerb

03.10.2017, 11:20 Uhr

Lustige Spiele und Kameradschaftspflege im St. Johanner Koasastadion

ST. JOHANN IN TIROL. Heuer gab es beim bereits zum 12. Mal durchgeführten sportlichen Gemeindevergleich für die Bediensteten aus St. Johann und Kirchdorf besonders lustige Wettbewerbe.Im Koasastadion konnten die 32 TeilnehmerInnen ihre Geschicklichkeit beim Pedalo-Rennen und beim Hindernis-Eierlauf paarweise unter Beweis stellen. Danach wurden die Frauen beim Luftballon-Wettbewerb kräftig angefeuert und die Männer beförderten gefüllte Wasserflaschen mit vollem Körpereinsatz ins Ziel. Am Ende setzte sich das von Bgm. Gerhard Obermüller und Alt-Bgm. Ernst Schwaiger angeführte Kirchdorfer Gemeindeteam gegen die von Organisator Hans Hauser und Amtsleiter Ernst Hofer gecoachte St. Johanner Mannschaft mit 3:1 durch. Anschließend wurde noch gemeinsam gefeiert und in zwei Jahren findet diese vorbildliche kommunale Veranstaltung wieder in der „Siegergemeinde“ Kirchdorf statt.