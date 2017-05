Hopfgarten: Charity Adventure Night Serfaus sammelte für "Schritt für Schritt"

03.05.2017, 22:08 Uhr

Die Jury dieses gewaltigen Events stimmte nach einer kurzen Präsentation der Obfrau von Schritt für Schritt einheitlich zu, dass die heurigen Einnahmen der letzten Adventure Night auch dem Verein Schritt für Schritt (und dem Verein Help for Kids) zugutekommen. Daraufhin durften unsere Obfrauen Susanne Schöllenberger und Brigitte Sieberer einen tollen Event genießen mit einem sensationellen Galadiner und einer gewaltigen Show. Nach dem Event wurde auf der Bühne bereits eine vorläufige Spendensumme hochgerechnet, die in den nächsten Tagen dann noch offiziell überreicht wird. „Wir möchten uns bei den Bergbahnen Serfaus-Fiss-Ladies für dieses Engagement bedanken. Wir sind sehr stolz darauf, dass unser Verein hier ausgewählt wurde. Vielen Dank nochmals für die tolle Veranstaltung, und vor allem für die große Spende“ freut sich der Verein Schritt für Schritt.Die gesamten Einnahmen der letzten Adventure Night in Serfaus kommen den beiden Vereinen „Help for Kids“ und „Schritt für Schritt“ zugute.

Selbstständigkeit für behinderte Kinder

Der Verein Schritt für Schritt hat sich zum Ziel gesetzt, entwicklungsverzögerte oder behinderte Kinder/Jugendliche auf ihrem Weg zu größtmöglicher Selbstständigkeit zu unterstützen. In einem ganzheitlichen Förderprogramm werdenmotorische Grundfähigkeiten, intellektuelle und soziale Fähigkeiten und lebenspraktische Bereiche gefördert.Derzeit werden 18 Kinder mit den verschiedensten Behinderungen mehrmals wöchentlich gefördert. Die Therapie findet in Kleingruppen mit 4 bis 6 Kindern statt. Je nach Bedarf ergänzen Einzeltherapien mit Physio- und Ergotherapie das Gruppenangebot.Finanziert wird dieses Programm durch Selbstbehalte der betroffenen Familien und vor allem durch Spenden. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern kann die von Schritt für Schritt angebotene Förderung in Kleingruppen nicht mit den Krankenkassen oder anderen öffentlichen Stellen abgerechnet werden.Nähere Information unter www.schrittfuerschritt.at