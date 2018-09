Kössen: Generalsanierung der Alleestraße auf Schiene

12.09.2018, 13:47 Uhr

Um die Neugestaltung der Alleestraße durchführen zu können, werden bereits noch im Jahr 2018 noch erste Vorkehrungen getroffen. So startete im August ein Architektenwettbewerb mit sechs teilnehmenden Architekturbüros. Diese haben bis zum 25. September Zeit, ihre Vorschläge zur Neugestaltung einzubringen. Die Entscheidung folgt schließlich am 2. Oktober.Obmann des Ortsentwicklungsausschusses dazu: "Es sollen auch charakteristische Gestaltungselemente wie z. B. Sitzgelegenheiten oder eine neue Straßenbeleuchtung mit eingebunden werden". Der Fokus liege lt. Knoll dabei bei der Erhöhung der Aufenthaltsqualität. "Wir wollen Menschen zum Verweilen animieren", so Knoll weiter. Zudem soll das Angebot für die Radfahrer ausgebaut werden, in dem man die Gemeinde an das überregionale Radwegenetz anschließen will. Dazu will man einen Radweg mit einplanen.Zusätzlich soll die Gestaltung des Kreisverkehrs in die Sanierungsmaßnahmen miteinfließen. Diesen will man in Zukunft als Werbe- und Hinweisplattform für das Wanderparadies Klobenstein nutzen.