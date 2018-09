7. Toni Sailer Golf Memorial in Kitzbühel

09.09.2018, 00:00 Uhr

Große Sportler treffen sich zum Gedenken an die Skilegende

KITZBÜHEL (navi). Bereits zum siebten Mal findet am 21. September in Kitzbühel das Toni Sailer Golf Memorial statt. Gespielt wird dabei sowohl im Golfclub Rasmushof – im Zielgelände der Hahnenkamm-Rennen – als auch auf dem Platz des Golfclub Kitzbühel (Kaps), jeweils neun Löcher.Toni Sailer wurde ab 1956 erst durch seine Skierfolge im Kitzbüheler Wunderteam, dann auch als Schauspieler berühmt. Um die Erinnerung an das Ausnahmetalent hoch zu halten, schlagen einmal jährlich Freunde, Skilegenden und große Sportler zusammen ab. Dieses Jahr stehen unter anderem Franz Klammer, Armin Bittner, Roland Collombin, Peter Wirnsberger, Günther Mader und Egon Zimmermann auf der Gästeliste.ailer engagierte sich in der Gamsstadt zu Lebzeiten stark sowohl für den Ski- als auch den Golfsport. Er war selbst begeisterter Golfer und lange Zeit Rennleiter beim Hahnenkamm-Rennen.