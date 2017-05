02.05.2017, 16:42 Uhr

Auftakt zum Consul-Radcup in Feldbach

LUTZMANN Josef ARBÖ PILLERSEETALBIKER Intersport Günther konnte

beim 9. INT. VULKANLAND-Radmarathon in FELDBACH (STMK) in der Klasse MH55+ den 8. Platz einfahren. Es war dies nach der wetterbedingten Verschiebung des VITA-Club RM in Salzburg, der 1. Lauf zum CONSUL-RADCUP 2017.

