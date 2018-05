Der NMS Westendorf gelingt das Double

06.05.2018, 20:36 Uhr

Die Neue Mittelschule Westendorf ist Bezirksmeister der Sparkassen-Schülerliga. Die Jungkicker von Betreuer Thomas Naschenweng feierten vor Heimkulisse einen souveränen 4:0 Finalsieg über die NMS 2 St. Johann. Damit konnten die amtierenden Hallenmeister die Erfolgsserie auch in der Freiluftsaison fortsetzen und sich das Double sichern. Zuletzt hatte die NMS Westendorf im Jahr 2013 den Bezirksmeistertitel geholt, damals ebenfalls im eigenen Waldstadion gegen die NMS 2 St. Johann. Beflügelt wurden sie von echter Heim-Atmosphäre beflügelt, waren doch die Schulklassen der Gastgeber gemeinsam ins Stadion gepilgert um ihre Kicker nach vorne zu peitschen. Vor den Augen von Bürgermeisterin Annemarie Plieseis und Schuldirektor Albert Sieberer sorgten Kapitän Jakob Antretter mit drei Toren und Jakob Vorderwinkler (1) für die umjubelten Treffer.Für St. Johann-Betreuer Hubert Fuchs war es das Abschiedsspiel. Nach vier Jahrzehnten und dutzenden Meistertiteln wechselt das Schülerliga-Urgestein mit Ende des Schuljahres in den Ruhestand.

Im kleinen Finale behauptete sich die NMS Fieberbrunn nach spannendem Schlagabtausch 2:1 gegen den letztjährigen Bezirksmeister Kitzbühel 2. Das Spiel um Platz 5 wurde zum trefferreichsten des Finaltages. Die NMS Kirchberg überraschte dabei mit einem 5:2 Triumph über Kitzbühel 1.Der Bezirkstitel öffnet Westendorf auch den Weg in das Schülerliga-Unterland-Finale, in dem es um den Einzug ins große Landesfinale am 30. Mai in Kitzbühel geht.