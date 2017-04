Spitzenplatzierungen: Foidl und Embacher starten in Bikesaison

26.04.2017, 10:33 Uhr

Nach einem trainingsintensiven Winter, mit mehreren Trainingslagern, nahmen die Biker aus Kirchberg Ende März in Langenlois/NÖ die Rennsaison in Angriff. Katrin Embacher dominierte die Konkurrenz und fuhr in gewohnter Manier einen Start-Ziel-Sieg ein. Der junge St. Johanner Max Foidl wurde den hohen Erwartungen im Vorfeld gerecht und belegte im großen internationalen Starterfeld den hervorragenden 7. Platz in der Elite Herren Kategorie. Im mit Olympiamedaillengewinnern und WM-erprobten Fahrern gespickten Teilnehmerfeld in Nals erreicht Max, auf einer staubtrockenen Strecke, den 10. Gesamtrang. Am vergangenen Wochenende zeigten Foidl und Embacher, in Haiming erneut starke Leistungen. Katrin konnte sich neuerlich den Sieg holen und Max verpasst im U23 Rennen der zweithöchsten UCI-Rennkategorie (HC) nur um wenige Sekunden das Podest und belegt den hervorragen 4. Platz.Bevor Ende Mai der Startschuss beim Weltcup im tschechischen Nove Mesto fällt, steht für die Fahrer des Bike Team Kirchberg noch das C1-Rennen in Graz auf dem Programm.