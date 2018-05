Gerhard Bosse ist neuer GM im Kempinski Hotel Das Tirol

03.05.2018, 12:22 Uhr

Bosse leitete in den vergangenen fünf Jahren als General Manager das Kempinski Hotel Suzhou in China und war davor in Jakarta, Abu Dhabi, Belek und St. Petersburg tätig.„Es ist für mich wie nach Hause kommen, denn mit den Bergen fühle ich mich sehr verbunden“, sagt Bosse, der bereits seit 24 Jahren zur Kempinski-Familie gehört.