27.09.2017, 13:30 Uhr

Neues Mitglied in der Steinbacher-Familie

ERPFENDORF (red.). Mit der Gefinex GmbH aus Brandenburg (D) stößt ein neues Mitglied zur Steinbacher-Dämmstoff-Familie (wir berichteten).

Mit der neuen Partnerschaft verbünden sich zwei führende XPE-Produzenten. "Mit dem Know- how und Leistungsspektrum von Gefinex können wir unsere Kompetenzen im Bereich Schall- und Feuchteschutz erweitern und zusätzlich Dämmlösungen im Baubereich anbieten“, betont Steinbacher-GF Roland Hebbel. „Wir sehen die Akquisition als nachhaltiges Investment und Schritt in die richtige Richtung. Gemeinsam werden wir auch die für Steinbacher relevanten Werte wie Qualitätsbewusstsein, Innovationskraft, Zukunftsdenken und Teamgeist hochhalten.“ Zuletzt standen Tarifverhandlungen am Programm.

