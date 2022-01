Wie Anfang Jänner berichtet kam es auf der Waidischer Straße im Gemeindegebiet von Ferlach zu einem schweren Verkehrsunfall. Dieser forderte nun ein Todesopfer.

FERLACH. Schreckliche Bilder für die Einsatzkräfte am 4. Jänner auf der Waidischer Straße. Ein Mann lenkte seinen Pkw auf der Waidischer Straße von Ferlach kommend in Richtung Waidisch. Zur gleichen Zeit lenkte eine 56-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt/Land ihren Pkw in die entgegengesetzte Richtung. Bei Streckenkilometer 3,1 kollidierten beide Fahrzeuge frontal. Die Frau wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt geliefert. Dort erlag sie am Mittwoch ihren schweren Verletzungen.