Beherzte Kulinarik & Prominenter Auflauf. Nachhaltige Mobilität, im Sozialen wie beim Kochen. Ein neues Spendenprojekt in Kärnten, bei dem die Liebe durch den Magen geht.

MARIA WÖRTH. Die österreichweite und monatlich stattfindende Kochaktion "Kulinarische Kindheitserinnerungen zugunsten SOS Kinderdorf" landete dieses Mal auf einem ganz besonders prominenten Teller: In der KÖCHELEI mit FRANZ KLAMMER & OTTO RETZER.

Prominenter Auflauf

Renate Zierler, die SOS-Kinderdorffreundin und Initiatorin von "Kulinarische Kindheitserinnerungen zugunsten SOS-Kinderdorf" kreierte für ihr monatliches Charity-Event dieses Mal einen besonders prominenten Auflauf: Mit Skilegende Franz Klammer, Schauspieler und Regisseur Otto Retzer, Kulinarikliebling Gabriele Maria Köchl und SOS-Kinderdorfleiter Gerald Stöckl wurde am Ufer von Maria Wörth geplaudert und gekocht. Themen waren Kindheit, Kulinarik und nachhaltige Mobilität - sowohl im Sozialen Miteinander, als auch beim Kochen.

Mobile Küche

Hin zu den Lebensmitteln, ist die Devise von Maria Köchl. "Mit meiner mobilen Küche, mit der ich meine Kochkurse abhalte, fahre ich direkt zum Fischteich, zum Ziegenhof, zum Spargelhof, ans Erdbeerfeld." Bei Gabriele Köchl steht wiederum Regionales und Saisonales auf der Speisekarte: raffiniert, gesund und unkompliziert. "Meine Gerichte soll man auf der Almhütte, in jeder Küche, auf dem Campingplatz nachkochen können und ich koche das, was es gerade im Wald, auf der Wiese und am Markt gibt."

Kulinarik und Nächstenliebe

Hin zu den Familien, steht auch im Fokus von SOS-Kinderdorf. SOS-Kinderdorfleiter Gerald Stöckl sagte im Hinblick dessen: "Damit Kinder bei ihren Eltern bleiben können, gehen wir in ganz Kärnten zu den Familien, die in einer schwierigen, herausfordernden Lebenslage sind und dringend Hilfe brauchen. So konnten wir immer wieder verhindern, dass Familien zerbrechen.“

Bereits 45.000 Euro gesammelt

Maria Köchl und ihren prominenten Gästen ist es eine Herzenssache, das Projekt zu unterstützen. "Kinder haben in den letzten Jahren wenig zu lachen gehabt. Dazu gibt es Kinder, die kein einfaches Schicksal haben. Diesen möchte ich helfen. Kinder sind unsere Zukunft. Umso wichtiger ist es, sie und unsere Natur zu schützen. Von jedem meiner Kochkurse spende ich 50 Euro ans SOS- Kinderdorf." Schon über 45.000 Euro konnten insgesamt durch die Kochaktion gesammelt werden.

Franz Klammer

Franz Klammer erzählte beim Event von kulinarische Kindheitserinnerungen: "Das ist eigentlich ein Gericht, welches heute oft in der gehobenen Küche zuhause ist und früher das einfache Essen war. Bei uns zuhause, gab es in der Früh immer einen warmen Sterz,

am besten mit Milchkaffe. So bin ich in den Tag gestartet."

Otto Retzer

Auch Otto Retzer ließ uns an seinen kulinarischen Kindheitserinnerungen teilnehmen: "Also, so dumm es klingt, mein Lieblingsgericht war weder ein Schnitzel, ein Kasnudel, mein Lieblingsgericht war Gemüsesuppe und Palatschinken mit Orangenmarmelade! Ich werde nie vergessen, als ich im Schulbus saß und mir vorstellte wie schön es wäre, wenn ich jetzt nach Hause komme und es würde Gemüsesuppe und Palatschinken geben. Ich komm nach Hause und was gab es? Gemüsesuppe und Palatschinken. In dem Moment liebte ich meine Mutter bis hinauf zum Mond.“

Mehr Infos zur Kochaktion: www.sos-kinderdorf.at/koeche-kochen

Mehr Infos zur Köchelei:www.koechelei.at