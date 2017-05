Fast 3,3 Millionen Euro für Klagenfurt Stadt und Land

03.05.2017, 16:30 Uhr

Bund startet Förderaktion für Kommunen. Wer bekommt wie viel? Die WOCHE bringt den Überblick in den Bezirken.

KLAGENFURT STADT & LAND. Die Bundesregierung hat ein Investitionspaket für die österreichischen Gemeinden geschnürt. Es ist 175 Millionen Euro schwer und wird nach dem Bevölkerungsschlüssel auf die Kommunen aufgeteilt. Größere Gemeinden erhalten mehr Geld, kleinere weniger. Insgesamt fließen elf Millionen nach Kärnten, fast 3,3 Millionen Euro davon in die Region Klagenfurt/Klagenfurt Land. Damit sollen Infrastrukturmaßnahmen angekurbelt werden (die Maximalförderungen für alle Gemeinden der Region finden Sie in der Tabelle).

Neues Bauprojekt

2,2 Millionen für Klagenfurt

Noch nicht entschieden

Noch etwas warten

Um sich "ihren" Anteil am Geld abholen zu können, müssen die Gemeinden ein paar Auflagen erfüllen: Zunächst wird die Förderung nur ausgezahlt, wenn es sich um ein neues Bauprojekt handelt. Das heißt: Bereits im 2017er-Budget veranschlagte Maßnahmen kommen nicht in Frage. Es soll ja zusätzlich investiert werden.Für das neue Projekt, das bis spätestens am 30. Juni 2018 eingereicht sein muss, erhält die Gemeinde dann maximal 25 Prozent der Kosten vom Bund erstattet. Wer also eine Gebäudesanierung um 100.000 Euro einreicht, spart sich 25.000 Euro. Die Bundesförderung ist mit Landesförderungen kombinierbar: Gemeinden, die Fördertöpfe klug kombinieren, können also besonders günstig bauen.Die maximale Fördersumme für die Landeshauptstadt Klagenfurt liegt bei rund 2,2 Millionen Euro. "Wir streben natürlich an, die volle Fördersumme auszuschöpfen", sagt Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz, denn "es ist eine wertvolle Bauoffensive des Bundes, die Arbeitsplätze sichert." Detaillierte Projekte gebe es noch nicht, die Detailbesprechungen finden ab dieser Woche statt und werden vor allem im Hoch- und Tiefbaubereich liegen. Ein Anliegen ist der Bürgermeisterin jedoch auch die Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen, wie etwa der Kindergarten Viktring. Auch der zweite Sanierungsabschnitt des Klagenfurter Eissportzentrums, der noch nicht budgetiert ist, solle in das Investitionspaket aufgenommen werden. 75 Prozent, also rund sechs Millionen, muss die Stadt dann selbst investieren."Natürlich wollen wir uns die volle Summe abholen", sagt dazu Moosburgs Bgm. Herbert Gaggl. Das wären in Moosburgs Fall 83.170 Euro. Er gibt aber zu bedenken: "Die Gemeinden müssen schauen, wie sie die 75 Prozent Eigenmittel zusammenbringen, das ist für einige nicht so einfach. Bei uns muss das Investitionspaket zu einem geplanten Projekt passen, ein neues Projekt erfinden werden wir deshalb nicht. Das werden wir uns genau ansehen."Für St. Margaretens Gemeindechef Lukas Wolte kommen mehrere Projekte in Frage. Aufgrund der Bevölkerungszahl gibt es hier "nur" 19.788 Euro abzuholen. "Ich denke an die Sanierung der Volksschule oder an Investitionen in die Wasserversorgung. Für welches Projekt genau wir einreichen, haben wir noch nicht entschieden."Auch Ferlach hat im Detail noch nichts beschlossen. "Ideen sind aber nicht das Problem", so Bgm. Ingo Appé. Maria Rains Bgm. Franz Ragger denkt etwas konkreter an den anstehenden Zubau zur Volksschule.In Magdalensberg will man noch abwarten, bis das Paket endgültig verabschiedet wurde. "Dann sehen wir, was wirklich möglich ist. Vielleicht gibt es zusätzlich noch ein ,Zuckerl' vom Land", meint Bgm. Andreas Scherwitzl. Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und für die Sanierung der Volksschule Ottmanach kann er sich vorstellen, einzureichen.