Die Stadtwerke Klagenfurt starten Umbauarbeiten bei Fernwärme-, Gas- und Wasserleitungsnetz.

KLAGENFURT. Ab Montag, 10. August, kommt es zu Bauarbeiten im Bereich Villacher Ring / Villacher Straße. In Angriff genommen wird das Fernwärmenetz, das Gasnetz und das Wasserleitungsnetz der Stadtwerke Klagenfurt. Die Arbeiten dauern bis 11. September.

Daher wird es in der Nacht von 21 bis 5 Uhr eine teilweise Sperre geben – in der Villacher Straße (von Rothauer Hochhaus bis Dorotheum) – und eine teilweise Sperre und Umleitung des Gehwegs vor dem Dorotheum.

Ab 17. August wird eine Spur auf der Rosentalerstraße stadtauswärts gesperrt. Mit geringfügigen Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.