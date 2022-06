Gestern startete eine vierteilige "Servus am Abend"-Marktserie und nach dem Start in der Innsbrucker Markthalle wird heute, einen Bericht über den Benediktinermarkt in Klagenfurt ausgestrahlt.

KLAGENFURT. Die zweite Station der insgesamt vierteiligen "Servus am Abend"-Marktserie verschlägt das Team von ServusTV auf den Klagenfurter Benediktinermarkt.

Christian Cabaliers Kochwerkstatt

Seit mittlerweile sieben Jahren kocht hier Christian Cabalier in seiner "Kochwerkstatt" groß auf. Erfahrung hat der Spitzenkoch definitiv genug, war er doch davor 27 Jahre lang nur in den besten Häusern der Welt tätig.

Zutaten vom Benediktinermarkt

Seine frischen Zutaten bezieht der 57-jährige Gastronom direkt vor seiner Haustüre – vom Benediktinermarkt. Was den Klagenfurter Markt für Christian Cabalier so einzigartig macht und wieso ausgerechnet eine gescheiterte Ehe den sympathischen Kärntner wieder zurück in seine Heimat brachte, das zeigt Servus am Abend in der vierteiligen Marktserie "Markttreiben" heute um 18.05 Uhr bei ServusTV.