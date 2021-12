Ein 24-jähriger Klagenfurter steht im Verdacht Drogen im größeren Stil geschmuggelt zu haben. Zudem flog eine "Bunkerwohnung" in Ferlach auf.

KLAGENFURT/FERLACH. Bereits länger ermittelt die Polizei rund um Personen, die in den Suchtgifthandel involviert sind. Die Festnahmen erfolgten bereits im Sommer. Gegen einen damals festgenommenen 24-jährigen Klagenfurter gibt es jetzt neue Ermittlungsstränge.

Drogenschmuggel

Ein 24-jähriger Mann aus Klagenfurt steht im Verdacht im Zeitraum von Dezember 2020 bis zu seiner Festnahme am 26. August 2021 ca. 1600 Gramm Heroin, 80 Gramm Kokain sowie 320 Gramm Cannabis mit einem Straßenverkaufswert von rund 123.000 Euro über verschiedene Grenzübergänge von Slowenien nach Ferlach und Klagenfurt geschmuggelt zu haben. In weiterer Folge verkaufte der 24-jährige das Suchtgift im Stadtgebiet von Klagenfurt und Ferlach an mindestens 14 namentlich bekannte Abnehmer und lukrierte daraus mehrere zehntausend Euro Gewinn.

Bunkerwohnung in Ferlach



Ein 27-jähriger deutscher Staatsbürger, der in Ferlach wohnt, unterstützte den 24-jährigen bei seinem Suchtmittelhandel im Zeitraum von März 2021 bis Juni 2021 laut Polizeiangaben dahingehend, dass er seine ehemalige Wohnung in Ferlach als sogenannte Bunkerwohnung zur Verfügung stellte und aus dieser Wohnung heraus auch Verkäufe tätigte. Er verkaufte insgesamt 950 Gramm Heroin und 80 Gramm Cannabis im Auftrag des 24-jährigen und übergab den Gewinn an diesen. Weiters in den Suchtmittelverkauf involviert waren ein 27-jähriger Mann aus Klagenfurt, welcher am 7.08.2021 festgenommen und in die JA Klagenfurt eingeliefert wurde sowie ein 26-jähriger bosnischer Staatsbürger, welcher in Ferlach wohnhaft ist. Die Beiden unterstützten den 24-jährigen Mann aus Klagenfurt dahingehend, dass sie im Zeitraum von Juni bis August 2021 im Auftrag des 24-jährigen wiederkehrend Heroin, Kokain und Cannabis sowie suchtmittelhältige Medikamente in zwei Möbeltresoren in ihrem PKW zwischen den Wohnungen hin - und hertransportierten. Im Zuge dieser Ermittlungen konnten ca. 380 Gramm Heroin, 50 Gramm Kokain, 20 Gramm Cannabis sowie zahlreiche suchtgifthältige Medikamente und rund 2.000 Euro an Kryptowährungen und Bargeld sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen laufen.