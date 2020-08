Markus Unterdorfer-Morgenstern, Landessprecher der Neos, im Sommer-Interview der WOCHE Kärnten: Wann trat er das letzte Mal als Schlagersänger Marco Polo aus? Weshalb steht er gerne im Rampenlicht? Wer „heilte“ ihn von der Politikverdrossenheit? Und in welchen Gemeinden treten die Neos bei den Gemeinderatswahlen 2021 an?



WOCHE: Sie traten in jungen Jahren als Schlagersänger Marco Polo auf. Wann war Ihr letzter Auftritt?

MARKUS UNTERDORFER-MORGENSTERN: Die letzten offiziellen Auftritte waren im Jahr 2007. Ich habe meinen großen Traum erfüllt und eine englischsprachige CD im „Royal Collage of Music“ in der Musik-Universität Londons aufgenommen. Ich bin damals wöchentlich nach London gependelt, weil meine nunmehrige Ehefrau Christina dort in der Krebsforschung gearbeitet hat.

Wie viel vom Schlagersänger Marco Polo steckt im Politiker Markus Unterdorfer-Morgenstern?

Es gibt Parallelen: Sobald der Scheinwerfer angeht, läuft mein Motor sofort auf hundert Prozent, wie bei meinem Elektroauto. Wenn ich auch privat gerne auf der Alm mit meiner Familie unterwegs bin und da die Ruhe suche, ist es ein wunderschönes Gefühl, wenn der Scheinwerfer angeht und ich dann die Botschaften platzieren kann, die mir am Herzen liegen.

In der Gesellschaft herrscht eine Politikverdrossenheit. Inwieweit war diese Verdrossenheit für Sie ausschlaggebend, sich politisch zu engagieren?

Ich habe im politiknahen Bereich in der Landesregierung gearbeitet und hatte die Nase bald gestrichen voll. Ich war total politikverdrossen, weil man mit guten Dinge nicht durchkommt – sie nicht weiter konkretisieren und thematisieren kann, weil in der herrschenden Politik andere Spielregeln gelten.

Urlaub zu Hause am Millstätter See: Markus Unterdorfer-Morgenstern führt in Seeboden ein Immobilien-Unternehmen.

Wer hat Sie von dieser Politikverdrossenheit befreit?

Ich hatte Jahre später die Möglichkeit zu einem Vier-Augen-Gespräch mit Matthias Strolz, dem Gründer der Neos. Er hat meine Liebe zur Politik neu entflammt. Danach habe ich mir vorgenommen, das Parteiprogramm von der Neos genau zu lesen und ihm zu sagen, was mir daran nicht passt. Ich habe den Bleistift vorbereitet und die 150 Seiten Parteiprogramm gelesen. Am Schluss habe ich eine kleine Bemerkung gemacht, weil es mich schon genervt hat, dass ich nichts gefunden habe, was für mich ein großer Knackpunkt gewesen wäre: Alles ist so grundvernünftig.

Welche Bemerkung war das?

Es war eine minimale Bemerkung. Ich glaube, irgendetwas im Kulturbereich. Das Programm hatte so eine Kompatibilität, dass ich mir gedacht habe: Da musst du mithelfen, dass es wächst, größer und damit relevanter wird.

Sie sind Landessprecher der Neos, jedoch ohne politisches Mandat. Sehen Sie sich überhaupt als Politiker?

Man kann auch ohne offizielle Funktion manches umsetzen. Der einzige Unterschied zur herrschenden Politik ist: Die haben alle ein Mandat und verdienen Geld damit. Für mich ist der Antrieb ein Veränderungswunsch. Ich möchte mal meiner Tochter zeigen können: Was habe ich verändert, was habe ich mit den Neos verbessert oder was haben wir gemeinsam erarbeitet?

Das Antreten der Neos bei den Gemeinderatswahlen 2021 ist, so Markus Unterdorfer-Morgenstern, in bisher fünf Gemeinden fixiert.

Wie möchten Sie sich, vor allem bis zur nächsten Landtagswahl 2023, ohne Mandat im politischen Alltag behaupten?

Als Landesprecher bin ich bis Juni 2021 gewählt, danach stelle ich mich der Wiederwahl. Wir haben Drei-Jahres-Perioden. Meine große Aufgabe ist es, unsere Organisation bis 2023 so fit zu machen, dass ich am Wahlabend nicht mehr „schwitzen“ muss, ob wir in den Landtag einziehen.

Bei der letzten Landtagswahl 2018 gingen die Neos in Kärnten eine Allianz mit der slowenischen Einheitsliste ein, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Der Einzug in den Landtag wurde verfehlt. Ist 2023 erneut ein gemeinsames Antreten angedacht?

Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der Brücken baut und lieber verbindet, als trennt. Die Erfahrung aus den letzten Monaten zeigt, dass wir zwar offen sind für Allianzen, aber nicht aktiv danach suchen. Wir sind aus eigener Kraft immer stärker, um aus der Perspektive der Menschen für Verbesserungen zu sorgen, gerade im vernünftigen Umgang mit dem Steuergeld. im Interesse der Bürger.

Markus Unterdorfer-Morgenstern ist seit Juni 2018 Landessprecher der Neos.

In welchen Gemeinden werden die Neos bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen 2021 kandidieren?

Ich möchte nur in Gemeinden antreten, wo wir die realistische Chance haben, nach der Wahl mitgestalten zu können. Ein Antreten ist in Spittal, wo wir im Gemeinderat sind, fixiert, in meiner Heimatgemeinde Seeboden, Klagenfurt, Villach und in Kötschach-Mauthen, wo wir mit Angelika Matitz eine bekannte Unternehmerin als Regionalkoordinatorin für das Gailtal gewinnen konnten.

Treten Sie selbst als Bürgermeister-Kandidat in Ihrer Heimatgemeinde an?

Ob das mit meiner Funktion als Landessprecher kompatibel ist, bin ich mir noch nicht sicher. Die Frage ist: Geht es sich zeitlich aus?

Sie sind der Schwager von Skisprung-Olympiasieger Thomas Morgenstern. Haben Sie mit ihm gesprochen, ob er die Neos politisch unterstützen möchte?

Thomas unterstützt mich als Person, wie bereits bei der Landtagswahl. Und das freut mich sehr.