Veranstaltung von Kärnten andas, Wochenende für Moria Kärnten/Koroška

Platz vor dem Stadttheater Klagenfurt

Samstag, 19. Juni 2021 von 16:00 bis 18:00 Uhr

"Mit Statements, verschiedenen musikalischen und performativen, künstlerischen Darbietungen sowie interaktiven Elementen setzen wir uns gemeinsam ein für die sofortige Evakuierung der Flüchtlingscamps, sichere Fluchtwege und die bedingungslose Einhaltung der Menschenrechte.

Mit dabei sind



VADA

Barbara Ambrusch-Rapp

Solband

Teatro Zumbayllu

Desiree Mostetschnig

Max Fritz

Manfred Sauer

Chantal Bamgbala

Caroline Schmitt

Sophie Nelhiebe

Rohollah Rezi

Schlomo Hofmeister

Donia Ibrahim

Rachel Köberl

Urban Playground

Aron Stiehl

Samra Malić-El Shamy



Moderation: Veronika Kušej

Als Besonderheit werden die Vortragenden in ihrer Muttersprache sprechen, um so die Schönheit der unterschiedlichen Sprachmelodien (Deutsch, Slowenisch, Russisch, Englisch, Französisch, Arabisch, Dari, Farsi) erfahrbar zu machen und auch, um ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie es ist, wenn man irgendwo ist, wo man die Worte nicht versteht – so wie es den geflüchteten Menschen erging, als sie in Österreich ankamen.

In Kooperation mit „Wochenende für Moria in Kärnten / Koroška“ übernachten AktivistInnen in Zelten am Neuen Platz, Interessierte sind eingeladen ebenfalls mit einem Zelt zu übernachten und/oder mit den AktivistInnen ins Gespräch zu kommen.

Die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln sind unbedingt einzuhalten!"