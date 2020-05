EINREICHSCHLUSS: 15. Mai 2020

DAUER DES STIPENDIUMS: 1. Juli bis 31. Dezember 2020

Das Land Kärnten vergibt für die Laufzeit von sechs Monaten ein mit

€ 5.250,- dotiertes Stipendium für Filmschaffende (€ 875,- / Monat).

Durch dieses neue Stipendium soll es Filmschaffenden ermöglicht werden, sich verstärkt dem kreativen Schaffensprozess zu widmen und während der Laufzeit ein Filmprojekt zu entwickeln oder ein Drehbuch fertigzustellen. Das Stipendium war bereits längerfristig vorgesehen und kann nun dabei helfen, die aktuelle Corona-Situation für einzelne Filmschaffende abzufedern.

Förderungswürdig sind:

• Entwicklung eines Filmprojektes (Drehbuch- oder Stoffentwicklung) oder

• die Finalisierung eines Drehbuchs

• Möglich sind alle Genres ab einer Spieldauer von 70’.

Antragsberechtigt sind Personen, die entweder in Kärnten geboren oder tätig sind, sowie Projekte, die in Kärnten produziert werden oder einen starken inhaltlichen Bezug zu Kärnten aufweisen. Eingereicht werden können sowohl laufende, wie auch vollständig zu erarbeitenden Projekten. Abgeschlossene Filmprojekte oder Projekte, denen bereits ein Stipendium des Landes Kärnten zugesprochen wurde, können in der Entscheidung nicht berücksichtigt werden.

Details und Antragsformular:

https://www.kulturchannel.at/ausschreibungen/artikel/land-kaernten/artikel/ausschreibung-arbeitsstipendium-fuer-filmschaffende-2020/

Für allfällige Fragen steht wir vom K3 Film Festival unter info@k3festival.com gerne zur Verfügung.

Fazit 1: Das Stipendium ist gut gemeint, aber wer es über das online Formular versucht, wird sehr schnell scheitern, denn, dort stürzt die Seite ständig ab, zumindest, wenn man/frau aus dem ferneren Ausland, Los Angeles, einsteigt, spätestens nach dem dreißigsten Mal haut man den Hut auf den PC und überlässt den Einheimischen die Möglichkeiten sich an der Ausschreibung zu beteiligen, was ja auch keine schlechte Idee.

Fazit 2: Ich suche mir das Buch „Kritik der zynischen Vernunft“ aus dem Regal und lese dort ein wenig quer, denn zynischer geht es nicht mehr, dass man den „Virus“ für so eine Ausschreibung „braucht“ und es gibt natürlich auch nur einen von vielen, dem das Stipendium zugesprochen wird, die anderen schauen durch die Finger. Aber vielleicht haben es alle wieder einmal „nur gut gemeint“, die Entwicklung für einen wirklich großen, abendfüllenden Spielfilm oder für eine Serie wird wesentlich länger dauern als die geplanten 6 Monate, ganz abgesehen von weiteren Fassungen etc. Und gibt es bereits eine Produktionsfirma, die sich um die Sache kümmert?

Filmmakers Company hat ein Projekt mit dem Arbeitstitel „Die kleine Amerikanerin“ im Köcher. Ein US-It-Girl kommt nach Europa und verliebt sich unsterblich, aber diese romantische Komödie drehen wir lieber im angrenzenden Friaul, als in Ktn, ist leider so, dort sind die Bedingungen einfach besser.

So jetzt aber genug mit der „Kritik der zynischen Vernunft“, wer noch einreichen will wendet sich am Besten an Fritz Hock vom K3 Film Festival / info@k3festival, der kennt sich aus und führt Euch durchs Programm.

Keine Ausrede außer das ewig abstürzende online Formular zählt: Werft das Notebook an und geht online!

Tini Trapp

EINREICHSCHLUSS: 15. Mai 2020

DAUER DES STIPENDIUMS: 1. Juli bis 31. Dezember 2020

Das Land Kärnten vergibt für die Laufzeit von sechs Monaten ein mit

€ 5.250,- dotiertes Stipendium für Filmschaffende (€ 875,- / Monat).