cookingCatrin: Rezepte für die Grill-Saison

15.07.2017, 09:30 Uhr

Foodbloggerin cookingCatrin zeigt einfache und leckere Grill-Rezepte.

Gegrillter Lachs mit Mango-Avocado-Salsa Zutaten:

>> 4 Lachsfilets á ca. 200 g

>> 1 Mango

>> 2 Avocados

>> 1 Faust Spinatblätter

>> 80 g Cocktail-Tomaten

>> 2-3 Stiele Petersilie

>> Saft einer halben Zitrone

>> 1-2 EL Olivenöl

>> etwas Salz



Zubereitung:

Mango schälen und fein würfeln. Avocados schälen und fein würfeln. Petersilie fein hacken. Cocktail-Tomaten in kleine Stücke schneiden. Mango- und Avocado-Würfel zusammen mit den Tomaten-Stücken und der Petersilie in eine Schüssel geben. Mit Zitronensaft, Olivenöl und Salz abschmecken. Im Kühlschrank kühlen.

Lachsfilets salzen, pfeffern und mit etwas Zitronensaft marinieren. Auf der Hautseite grillen - dabei darf der Lachs noch glasig sein. Lachsfilets mit der Salsa servieren.

Im Sommer lieben wir nicht nur leichte Rezepte, sondern auch BBQ und Grillen am See oder zuhause mit Freunden. Dafür hat Foodbloggerin cookingCatrin ein köstliches Lachsfilet mit Mango-Avocado-Salsa vorbereitet. Als Deko-Tipp für die Grillparty eignen sich besonders bunte Blumen, die man gemeinsam mit Kräutern, platziert in geflochtenen Körben, in Szene setzen kann.

Melonen-Gurken-Salat Zutaten:

>> 1/2 Wassermelone

>> 1 Zuckermelone

>> 1 Salatgurke

>> 250 g Mini-Mozzarella-Bällchen

>> 10-12 Stiele Basilikum



Für das Dressing:

>> 6 EL Olivenöl

>> 6 EL Sojasauce

>> 1 Prise Chili

>> etwas Pfeffer



Zubereitung:

Gurke schälen, Streifen abziehen. Aus den Melonen Kugeln ausstechen. Melonen-Kugeln mit Gurken-Streifen und Mozzarella-Bällchen in tiefe Teller geben. Basilikum-Blätter waschen und hinzufügen. Mit Pfeffer würzen. Für das Dressing Sojasauce mit Olivenöl und Chili vermischen. Den Salat damit abschmecken. Der Melonen-Gurken-Salat kann noch mit Cocktail-Tomaten verfeinert werden.



Weitere Ideen für Grill-Rezepte gibt es auf www.cookingcatrin.at sowie hier!