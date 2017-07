Veganes Leder aus Klagenfurt

20.07.2017, 11:52 Uhr

Hirsch Armbänder entwickelt eine Weltneuheit: Leder aus Pflanzenblättern.

KLAGENFURT. 2018 ist es soweit: Dann wird Hirsch Armbänder die weltweit ersten veganen Leder-Armbänder auf den Markt bringen. „Bis dahin gibt es noch einiges zu tun“, sagt Martin Kohlmayr. Was genau, will der Hirsch-Innovationsleiter nicht verraten, schließlich liest die Konkurrenz mit. „Pflanzliches Leder ist momentan ein großes Thema“, erzählt Kohlmayr. So forschen derzeit viele Firmen weltweit an der Entwicklung von „Pfleder“, wie es bei Hirsch genannt wird. „Es gibt dabei viele Herausforderungen. Für unser Produkt ist entscheidend, dass es dieselben Anforderungen wie ein Lederarmband erfüllt: Es muss wasserabweisend und widerstandsfähig sein.“

Langjährige Entwicklung

Unverwechselbares Design

Armband aus Stein

Seit fünf Jahren tüftelt Klagenfurts größter privater Arbeitgeber bereits an dem pflanzlichen Material. „Es begann mit der Idee von unserem Chef Robert Hirsch, aus pflanzlichem Material einen lederähnlichen Stoff zu machen. Wir begannen dann etliches auszuprobieren, vieles haben wir auch wieder verworfen“, erzählt Technologiebeauftragter Patrick Aigner.Nachdem das richtige Material gefunden wurde – „welches das ist, wollen wir aber noch nicht verraten“, so Aigner – ging es an die Suche nach den richtigen Lieferanten und Verarbeitern. „Das war sehr schwierig, wir haben hier völlig neue Partner gebraucht, die für uns das Material in der passenden Qualität herstellen und weiterverarbeiten können.“ Das Netzwerk steht nun, auch die ersten Armbänder wurden bereits produziert.„Wir befinden uns momentan noch in der Testphase“, sagt Kohlmayr. Eines kann er schon verraten: „Die Tests laufen gut, wir sind zuversichtlich, dass wir das vegane Leder ab kommenden Jahr in die Produktpalette aufnehmen können.“ Optisch werde dabei ein ganz neuer Weg gegangen: „Wir wollen nicht Leder kopieren, sondern dem ‚Pfleder‘ ein unverwechselbares Design geben. Es ist schwer zu beschreiben, aber es wird eine leichte Maserung haben, die Fasern werden zu erkennen sein“, erklärt Kohlmayr.Erst vor kurzem präsentierte Hirsch übrigens ein Produkt, an dem ebenfalls lange geforscht wurde: ein Lederarmband aus Stein. Es handelt sich dabei um gespaltenes Kiefergestein, das auf einem Kautschuk-Kern aufgebracht wurde, so Kohlmayr: „Dabei arbeiten wir mit Nano-Technologie. Die Steine werden so hauchdünn gepalten, dass das Armband leicht und biegsam ist.“