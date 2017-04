Verschiedene Reinigungsprojekte

26.04.2017, 14:34 Uhr

Frühjahrsputz: Es finDieden viele Reinigungsprojekte statt.

Altstoffsammelstellen

In Moosburg fand eine großartige Aktion statt, indem Fischer die Teichlandschaft von achtlos weggeworfenen Abfall reinigten. Gleichzeitig wurde das Gehölz entlang der Uferpromenade zurückgeschnitten und neue Verweil- und Aussichtsplätze geschaffen.Auch in Klagenfurt wurden im Zuge der Flurreinigungsaktion an den Bauhöfen und den Altstoffsammelstellen NORD und SÜD Müllsäcke und Handschuhe an die Bürger ausgegeben, um den Müll einzusammeln. Auch einige Schulen beteiligten sich an der Aktion und die Schüler halfen mit, Klagenfurt sauber zu machen. "Die Idee zu diesem Projekt ist sehr gut, denn Menschen nehmen sich freiwillig dieser Aktion an", sagt Otto Pschenitschnig von der Stadtreinigung. Generell gebe es am Stadtrand viel Müll, der nicht rechtgemäß entsorgt werde und deshalb seien solche Projekte wichtig.