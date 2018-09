Vollausbau des Karawankentunnels gestartet

18.09.2018, 16:48 Uhr

Heute, am 18. September, erfolgte der Tunnelschlag für den Vollausbau des Karawankentunnels.



Zeitplan der Bauabschnitte



Anpassung der Sicherheitsstandards

KÄRNTEN. Die Vorbereitungen für den Vollausbau des Karawankentunnels laufen bereits seit 2015.Im Herbst 2017 wurde etwa die Zufahrtsstrecke mit einer 350 Meter langen Brücke zum Nordportal errichtet. Bis Ende 2021 wird nun die neue Tunnelröhre in den Berg gegraben. Dies erfolgt gemäß der österreichischen Tunnelbaumethode, also mittels Sprengung und Baggern. Von österreichischer Seite werden so circa 4,4 Kilometer bis Ende 2021 in den Berg gegraben.Danach erfolgt der Innenausbau der neuen Tunnelröhre, sowie der Bau der Tunnelschale und der Fahrbahn. Ab 2023 will man damit beginnen die Sicherheitseinrichtungen zu installieren. Die Freigabe für den Verkehr soll im Februar 2024 erteilt werden. Ab dann beginnt die Sanierung der bestehenden Tunnelröhre des Karawankentunnels. Diese soll ebenfalls auf den neusten sicherheitstechnischen Stand gebracht werden.Die Gesamtverkehrsfreigabe ist ab Anfang des Jahres 2026 geplant.Nach Vollendung des Baus der neuen Tunnelröhre sowie der Sanierung des bestehenden Tunnels, soll der Karawankentunnel auf Letztstand der Sicherheitsausstattung sein. Dazu gehört etwa eine Sicherheits-Premiumausstattung.Im Fall einer Störung, etwa eines Unfalls im Tunnel, soll etwa der Verkehr innerhalb von Minuten durch nur eine Tunnelröhre geleitet werden können. Durch automatische schwenkbare Betonleitwände kann der Verkehr ohne großen Aufwand durch nur noch eine Tunnelröhre geleitet werden.Durch den temporären Gegenverkehrsbereich können Wartezeiten und Staubildung im Fall einer Störung leichter verhindert werden.

Daten und Fakten Erhöhung der Kapazität des TunnelsStaus und lange Wartezeiten sollen vermieden werden

höchstmögliche Sicherheit durch Sicherheitsausrüstung auf hohem technischen Niveau

exakte Länge: 7.948 Metern

auf österreichischem Gebiet: 4.402 Meter

Fluchtwege (Querverbindungen zur bestehenden Tunnelröhre) alle 350 Meter

der Tunnelausbruch nur in Österreich beträgt 1,44 Millionen Tonnen

Vortrieb Österreich – mittels Bagger und Sprengungen nach der Neuen Österreichischen Tunnelbauweise – bis Ende 2021

Vortrieb Slowenien bis Mitte 2022

Innenausbau und Ausstattung mit Sicherheitstechnik bis Februar 2024

im Anschluss Sanierung der 33 Jahre alten Bestandsröhre

Gesamtverkehrsfreigabe vorgesehen für Anfang 2026

Investition ASFINAG (inkl. aller Vorarbeiten) 192 Millionen Euro

Gesamtinvestition für Asfinag und Dars: 320 Millionen Euro

Förderung durch die EU durch das Program Connecting Europe Facility (CEF):

Planungsphase 3,35 Millionen Euro

maximale Förderhöhe: 9,4 Millionen Euro



Weitere Details zum Großprojekt

Reaktionen der Beteiligten

Das Großprojekt ist eine Kooperation zwischen Österreich und Slowenien und wird von der EU kofinanziert. Durch den Ausbau des Karawankentunnels soll diese wichtige Nord-Süd Verbindung zwischen Österreich und Slowenien sicherer gemacht werden und der Gegenverkehrsbereich im Tunnel künftig vermieden werden.Den Zuschlag zum Ausbau des Tunnels erhielten die ARGE Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG, sowie die Swietelsky Baugesellschaft mbH. Auch die beiden Tunnelportale sollen architektonisch neu gestaltet werden. Dazu gab es einen Wettbewerb an dem zehn Architekturbüros aus fast allen Bundesländern teilnahmen. Gewinner der Ausschreibung wurde schließlich das Architekturbüro Hertl aus Steyr.bedankt sich im Namen von Verkehrsminister Norbert Hofer bei der Asfinag und Dars, sowie allen Beteiligten. Gleichzeitig betont er die Wichtigkeit des Ausbaus für die Kärntner Wirtschaft, da dieser Aufträge in Millionenhöhe bringt.zeigt sich erfreut darüber, dass lange Wartezeiten bei der Grenzüberschreitung, vor allem im Sommer, bald der Geschichte angehören und während der Bauzeit viele Arbeitsplätze gesichert sind.hofft auf unfallfreie Bauarbeiten und darauf, bei ihren Besuchen im Tunnel alle gesund und munter anzutreffen.Auchwünscht allen Beteiligten für die Bauarbeiten viel Glück und einen unfallfreien Bau. Für sie ist der Ausbau des Karawankentunnels ein Meilenstein für den Verkehr zwischen Österreich und Slowenien.hebt nochmals die verkehrspolitische Bedeutung des Karawankentunnels hervor und erklärt, dass weniger Staus automatisch zu einem geringeren Unfallrisiko führen.Dererklärt, dass vor allem durch die umfangreichen Vorbereitungen der Tunnelbauspezialisten ein High-Tech-Produkt mit höchst möglicher Sicherheitsausstattung entstehen soll.Derbetont ebenfalls die Wichtigkeit dieses grenzüberschreitenden Teils der A 11 für den transeuropäischen Verkehr., von der slowenischen Autobahnbetreibergesellschaft DARS, bedauert die rechtlichen Probleme auf slowenischer Seite. Leider haben gleich drei Bieter Einspruch bezüglich des Zuschlags für den Bau erhoben. Er beteuert, dass der Bau in Slowenien so schnell wie möglich beginnen werden.Erfreut zeigt sich auch der, denn durch die Vermeidung von Staus würde nicht nur die Verkehrssicherheit erhöht, sondern auch die Schadstoffbelastung für die umliegenden Siedlungen gesenkt. Außerdem könne man durch die bessere Verkehrsanbindung die sozialen und kulturellen Beziehungen zu Jesenice weiter intensivieren.